Nicolò Filippucci dopo Sanremo: il 10 aprile esce l’album “Un posto dove andare”

Dopo la vittoria nella categoria Nuove Proposte alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Laguna, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale.

Il giovane cantautore pubblicherà il 10 aprile il suo primo album, Un posto dove andare, già disponibile in pre-order. Il disco arriva dopo un anno particolarmente intenso per l’artista, tra l’esperienza ad Amici, i primi live nei principali eventi musicali italiani e la recente affermazione sul palco dell’Ariston.

Nicolò Filippucci annuncia il primo album “Un posto dove andare”

Un posto dove andare rappresenta il primo capitolo discografico della carriera di Nicolò Filippucci. L’album nasce come racconto di crescita personale e artistica, costruito attraverso le esperienze e gli incontri che hanno segnato l’ultimo periodo del cantautore.

Il progetto raccoglie emozioni, cambiamenti e momenti vissuti durante un anno ricco di prime volte, trasformando la musica nello spazio in cui prendere forma e raccontare questa nuova fase della sua vita.

Il primo concerto di Nicolò Filippucci

Prima ancora dell’uscita dell’album, Nicolò Filippucci porterà la sua musica dal vivo con “La prima volta insieme”, il suo primo concerto ufficiale.

L’appuntamento è fissato per il 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Il live è prodotto da Magellano Concerti e rappresenta il primo vero incontro con il pubblico dopo il successo sanremese.

13 aprile – Milano – Magazzini Generali

Chi è Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci nasce a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, nel 2006. Si avvicina alla musica da bambino e a nove anni entra nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Nel 2023 vola a New York per la finale del concorso internazionale NYCanta, dove conquista il secondo posto. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, esperienza che lo fa conoscere a un pubblico più ampio.

Nel maggio 2025 pubblica il suo primo EP, Un’ora di follia, seguito da un’estate di live e partecipazioni a eventi come TIM Summer Hits, Battiti Live, RDS Summer Festival e Yoga Radio Bruno Estate.

Tra le esperienze più recenti anche la partecipazione al Capodanno di Roma al Circo Massimo e la vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Laguna.