Nicola Siciliano: beat che si alternano ad aperture melodiche che, tra parlato, cantato e citazioni danno vita a “Vieni”

Nicola Siciliano Vieni testo del nuovo singolo per l’estate 2022.

Classe 2002, originario di Secondigliano in provincia di Napoli), Nicola ha all’attivo singoli che stanno ottenendo, giorno dopo giorno, risultati importanti come: Range Bianco (Prod. Nasti), T Preg, Mon Amour e P Secondigliano. È questo ultimo brano, realizzato con Geolier, che dà lo slancio alla sua carriera.

Nel 2019 pubblica Familia e Mambo e a marzo 2020 esce Trip feat. Nayt. A seguire arrivano MVMA e Sole che anticipano la prima parte del suo disco d’esordio fuori ad aprile 2020 con Sony Music Italy, Napoli 51: Primo Contatto, a cui segue ad ottobre Napoli 51.

Nicola Siciliano inaugura il 2022 con Ombrello e ora arriva il nuovo singolo, Vieni.

Il brano, fuori da venerdì 29 luglio, è prodotto dallo stesso artista ed è caratterizzato da una struttura non convenzionale, con suoni arricchiti da effetti futuristici e glitch che risultano essere estremamente catchy. Ai beat si alternano aperture melodiche che, tra parlato, cantato e citazioni, completano il pezzo e lo rendono universale.

Nicola siciliano vieni testo e audio

Vien, po te ne vai

vuo sta sul cu te

e nun me cirche mai.

Vien, mal me fai

po t ne vai cu te

e nun m cirche mai.

Bom Bom, chilly chilly bom.

Yes i know, my way

Vien, po te ne vai

vuo sta sul cu te

e nun me cirche mai.

Vien, mal me fai

po t ne vai cu te

e nun m cirche mai.

Bom Bom, chilly chilly bom.

Yes i know, my way

A notte è nu show

ca nuije

mostramm a lun.

Si nun ce ver nisciun

nun può mai capì a luce

nisciun è cu te.

Pcche ognun è sulo.

allora tu:

vien.

(A vote può chiagnere sangue,

può chiagnere bucì, fessarì.)

Vien, po te ne vai

vuo sta sul cu te

e nun me cirche mai.

Vien, mal me fai

po t ne vai cu te

e nun m cirche mai.

Bom Bom, chilly chilly bom.

Yes i know, my way

Vien, po te ne vai

vuo sta sul cu te

e nun me cirche mai.

Vien, mal me fai

po t ne vai cu te

e nun m cirche mai.

Bom Bom, chilly chilly bom.

Yes i know, my way