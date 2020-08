Nicola Siciliano: il napoletano tra rap e trap nel nuovo singolo “Sole”

E’ uscito il 29 Luglio per Sony il nuovo singolo del giovane Nicola Siciliano, Sole, che continua il suo percorso artistico intriso della cultura partenopea.

Sole è una traccia che trasuda l’immaginario della sua città, Napoli, come del resto tutte le altre della sua discografia Napoli. Dal dialetto al tipo di melodia che il cantante lega tra trap e rap, Nicola Siciliano porta avanti un nuova onda di hip hop strettamente partenopea, già esplorata da cantanti come Luchè, Enzo Dong e Geolier. Con gli ultimi due, Siciliano ha già collaborato corrispettivamente in A Cap Pa Guerr e P’ Secondiglian, il cui video ha superato i 26 milioni di visualizzazioni su YouTube.

La canzone è stata scritta dal rapper in un periodo che definisce sereno, in cui ha percepito un cambiamento, personale ed artistico. Il singolo anticipa l’album del giovane rapper, in uscita nei prossimi mesi.

La produzione è curata dal duo milanese 2ndRoof, composto da Federico Vaccari e Pietro Miano. La coppia di produttori ha già collaborato con artisti come Gué Pequeno, per il quale hanno realizzato otto tracce dell’ultimo album, Gianni Bismark, Emis Killa e Salmo.

NICOLA SICILIANo

Classe 2002, originario di Secondigliano, Nicola Siciliano si inserisce nella scena urban italiana con una combinazione di elementi che attingono dalla ricca tradizione musicale napoletana e un’attitudine che tocca la sfera della trap, del rap e dell’hip hop.

Dalla scrittura delle barre ai primi video autoprodotti, fino alle produzioni che ha realizzato anche nel singolo in collaborazione con Nayt Trip, il giovane preferisce essere direttamente partecipe nella realizzazione del suo lavoro in ogni suo aspetto. Nicola ha infatti curato personalmente gran parte delle produzioni dei suoi brani.

Il suo lavoro, accanto a Rocco Hunt nel brano Ngopp a Lun, ha raggiunto ad oggi oltre 16 milioni di visualizzazioni su YouTube e 20 milioni di stream su Spotify e la certificazione Oro.