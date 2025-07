Nicola Siciliano omaggia la cultura partenopea e Napoli in “Trevi (freestyle)”

Nicola Siciliano lancia il nuovo singolo Trevi (freestyle), disponibile dal 25 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è ispirato dall’incontro e da una lunga chiacchierata tra Nicola e Mario Trevi, il singolo è un vero e proprio omaggio alla cultura partenopea e a Napoli.

Trevi è stato uno dei più autorevoli interpreti della canzone napoletana del secondo dopoguerra: la sua voce potente e passionale, unita a un repertorio che spazia dalla sceneggiata napoletana alle melodie più struggenti, lo ha reso un simbolo della cultura popolare, e la sua opera ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione e conservazione della tradizione musicale napoletana, facendone un punto di riferimento per generazioni di artisti e appassionati.

Nicola Siciliano – trevi (freestyle)

Trevi (freestyle) si apre con un freestyle per poi rendere una forma canzone unica, senza schemi precostituiti ed esplodere in “una moderna filastrocca trap”

me voij accattà chell Gucci

è bell

completo ‘ra Emilio Pucci

è bell

chest ca ric t bullshit

è bell

sord in entrata int ‘o cunt

so bell

e pur quand me uard rint ‘o specchij

so bell

na cos pur si s’invecchij

è bell

pcciò NS p semp

è bell

L’arrangiamento mette insieme mandolini, drums e synth ed il pezzo si muove tra le metriche serrate della prima strofa e le atmosfere chill della seconda parte del brano, confermando l’eclettismo di Nicola, nelle produzioni come nei testi.

Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico per Nicola Siciliano che arriva dopo l’album SKUGNIZZO, l’ultimo lavoro discografico rilasciato a novembre 2024. La ricerca continua del suono e la voglia di innovare sempre la propria musica e l’amore per la tradizione napoletana sono la sua continua fonte di ispirazione.