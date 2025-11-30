Dopo l’uscita del nuovo EP, Nicola Siciliano annuncia il suo primo live a Napoli

Dopo la pubblicazione del suo nuovo e omonimo EP, Nicola Siciliano annuncia il suo primo live a Napoli, che si terrà il prossimo 9 aprile 2026 alla Casa della Musica Federico I.

Prodotto e organizzato da Area Live, CMN Produzioni e Area 51, il concerto segna un passo importante nella carriera del rapper napoletano che, dopo aver preso parte a numerosi dj set, è ora pronto a offrire al suo pubblico uno spettacolo che ripercorrerò i passaggi salienti del suo percorso artistico.

NICOLA SICILIANO: IL NUOVO EP E IL PRIMO LIVE A NAPOLI

Pubblicato lo scorso 14 novembre per la sua etichetta Area 51, con la partnership di distribuzione siglata con The Orchard, il nuovo EP di Nicola Siciliano rappresenta appieno l’eclettismo del rapper partenopeo.

Ed ecco che, se da un lato troviamo le punchline e gli incastri tipici dei freestyle e degli skit, dall’altro ci imbattiamo in melodie che contraddistinguono una scrittura più legata alla tradizione.

Così, dopo i singoli Trevi (Freestyle), diventato virale su TikTok, e Rondò Veneziano (manifesto della trap napoletana), Nicola Siciliano torna con una tracklist difficilmente inquadrabile in canoni standardizzati.

Di fatto, si passa dallo skit di Vita Amara a Napl, una sorta di manuale del perfetto napoletano. Poi, si spazia dall’R&B melodico, mixato al rap napoletano, di Statua (Attuorn ‘O Cuorp Tuoij) alle atmosfere pop di Scale, un elogio alla bellezza della semplicità, per approdare infine alla doppia faccia di Cioccolata / Fuoco e a Oggi, che riflette sui rapporti umani al giorno d’oggi.

