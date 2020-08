Dopo il successo di Sole, sono aperti i pre-order dell’album d’esordio di Nicola Siciliano, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 14 agosto.

Dopo il grande successo raggiunto con i primi singoli Nicola Siciliano annuncia il suo primo album ufficiale Napoli 51: Primo Contatto, 14 tracce di cui 10 inedite che inseriscono il rapper napoletano come uno dei più giovani talenti della scena. All’interno del disco varie collaborazioni: il conterraneo ed amico Enzo Dong, giovani della scena milanese come Mida e Lil Busso e la modella e cantante Clara Soccini. Le produzioni sono quasi interamente a cura di Sicilano, ad eccezione delle tracce Sole e Garfield che vedono rispettivamente. i 2nd Roof, il duo milanese platinum producers, che ha collaborato con alcuni tra i più grandi artisti italiani, e Andry the Hitmaker. Il disco rappresenta il primo capitolo di un progetto che uscirà prossimamente.

Avevo 15 anni quando lasciai la scuola perché la musica prese il sopravvento nella mia vita.

La gente iniziò a guardarmi con occhi diversi e a comportarsi in modo superficiale.

Volevo essere il sogno di ogni ragazzo che come me viene dal niente, dalla periferia dove dicono che i ragazzi qui non hanno futuro, oltre ad essere soltanto camorristi e fare scelte sbagliate. La musica la porto dentro da quando avevo 3 anni.

Tutto questo l’ho fatto per la mia famiglia, per i miei fratelli e per tutti i miei fan che sono con me dal giorno 0 senza mai abbandonarmi.

Quante volte avrei voluto spiegare tutto per bene, ma non ho mai avuto tempo e modo.

Quante volte avrei voluto raccontare chi è davvero Nicola senza maschere e giri di parole.

L’ho fatto, senza guardarmi mai indietro, senza svoltare in nessun vicolo che mi portasse chissà dove.

Poi ho trovato il coraggio, la forza e la voglia di farlo. La passione di amare ogni singola nota che mi circondasse.

E tutto questo l’ho chiuso in 14 tracce, lavorata con sudore 1 per 1 fino all’ultima goccia. Dedizione e rispetto. Amore e speranza.