Nicol: fuori “Pupille”, un ritmato e magnetico brano urban, dalle influenze elettroniche

E’ uscito per Hokuto Empire Pupille, il nuovo singolo della giovane artista urban Nicol. Il brano, prodotto da Francesco Katoo Catitti e Kariiim28, arriva dopo Satellite, pezzo che ha conquistato la copertina della playlist Scuola Indie di Spotify.

Pupille è un ritmato e magnetico brano urban, dalle influenze elettroniche. L’artista racconta, in maniera originale e personale, le forti emozioni e gli effetti provati dal contatto visivo con una persona che si riconosce subito, come una luce ammaliante, tra la folla e da cui ci si sente immediatamente attratti: le pupille che si dilatano per l’interesse, le gambe che tremano, la paura di perdere quella persona speciale tra la gente comune e non trovarla più.

“‘Pupille’ è un brano che descrive la spontaneità delle sensazioni durante ‘quel’ contatto visivo. Le gambe che tremano, il sapore di un bacio che rimane sulle papille, tra le luci di un locale affollato, gli occhi che si inseguono e le pupille che si dilatano faticando a mentire di fronte all’evidenza. Gli occhi a questo punto urlano sinceramente ‘mi piaci’. ‘Pupille’ è dimostrarsi vulnerabili nel cogliere l’attimo giusto, lasciando che il corpo ci guidi verso ciò che vogliamo veramente.”

Così Nicol descrive il nuovo singolo.

NICOL PUPILLE – IL TESTO

Testo: N. Castagna

Musica: A. Manzo, N. Biasin

Edizioni: Mamely

Sto sole mi attraversa la faccia

Non sento più freddo

Non prestarmi la giacca

Che ho fatto dieci salti mortali

Fuori dal corpo, adesso mi manco

Non portarmici fuori

Non portarmici fuori

Dentro sto apposto

È tutto apposto

È tutto apposto

Ti muovi in punto di piedi

Ti vedo balli tra imbecilli senza freni

Vieni ti porto fuori dagli schemi

Affrontiamo tutti i sistemi paralleli

Ma dimmi se ti vedi

Che sei più bella se fai come ieri

E disegni i tuoi pensieri senza freni

Lascia tutto quello che temi

Dilato le pupille

A questa festa siamo in mille

E mi tremano le gambe

Se sento te che sei distante

Dilato le pupille

Ti sento tra le mie papille

E mi tremano le gambe

Se ti perdo fra le altre

Lo so, sei flebile

Dentro le cellule libellule volano libere

Nuoti tra i fragili

Ci atterri sopra i miei battiti

Vivono troppi esili

Se non mi afferri

E non ti giri

Muoio tra i tuoi sospiri

Muoio tra i tuoi sospiri

Dilato le pupille

A questa festa siamo in mille

E mi tremano le gambe

Se sento te che sei distante

Dilato le pupille

Ti sento tra le mie papille

E mi tremano le gambe

Se ti perdo fra le altre

Dilato le pupille

A questa festa siamo in mille

E mi tremano le gambe

Se sento te che sei distante

Dilato le pupille

Dilato le pupille

Dilato le pupille

A questa festa siamo in mille

E io dilato le pupille