In Copertina

Canzoni Estate 2019: ecco le migliori tra quelle che le radio non vi hanno fatto ascoltare (Video)

Dei tormentoni dell'estate vi abbiamo già parlato, ora passiamo a quelle canzoni che potevano diventare delle hit o giù di lì ma che le radio non vi hanno fatto ascoltare.

Gemitaiz & Madman tornano per infrangere nuovi record con l'album "Scatola nera"

Annunciato il terzo disco in coppia per i due rapper. L'ultimo progetto insieme uscì nel 2014.

Tra passato e presente Mahmood lancia il video del nuovo singolo, Barrio

Per il nuovo singolo Mahmood richiama Attilio Cusani, già regista del videoclip di "Soldi".

L'estate dei Tormentoni estivi tra Top & Flop non ha un tormentone estivo

Lo avevamo detto... l'estate 2019 sarebbe stata una vera e proprio carneficina con centinaia di canzoni italiane in uscita. Ecco chi ne è uscito vincitore.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 30 agosto. Mahmood, Giordana, Modà, Mameli, iPesci...

Dopo qualche settimana di stop torna Da Oggi in radio, la rubrica con le pagelle a tutti i nuovi singoli, tra voci conosciute ed emergenti, in uscita oggi, 30 agosto 2019.

Modà ecco testo e audio del singolo "Quelli come me" e la tracklist di Testa o croce

In attesa che il 4 ottobre esca il nuovo disco dei Modà, è fuori il secondo singolo estratto, "Quelli come me".

Tormentone Estate 2019 - Fase finale Sondaggio – VOTA LA CANZONE DELL’ESTATE

Ci siamo, dopo due mesi di votazioni siamo giunti alla fase finale del nostro sondaggio in cui sarete voi, liberi da logiche radio e streaming, a scegliere la canzone dell'estate 2019.

Macchianera Awards 2019 - Candida All Music Italia come miglior sito musicale (scheda di votazione)

Tornano come ogni anno i Macchianera Awards, i premi della rete. All Music Italia nella categoria Miglior sito musicale si è classificato al secondo posto dietro al solo Rolling Stone.

Speciale Biennale di Venezia 2019

Film e musica dalla Mostra del cinema raccontati da Matteo Mori

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Rocco Hunt Libertà Videointervista: “Più che un album è una playlist”

Libertà è il titolo del nuovo album di Rocco Hunt in uscita il 30 agosto, ma anche il filo conduttore che lega le 16 tracce, tra pop, rap, trap e anche funky!.

Videointervista a Elisa Notte della Taranta 2019: il mio legame con il Salento

Elisa è una delle protagoniste della Notte della Taranta 2019. Sul palco si esibirà cantando ben 4 brani, tra cui la sua hit "Luce (Tramonti a Nord-Est).

Intervista a Mc Ivanò: da La Pankina Krew al debutto solista con "Angeli & Demoni"

Ex componente de La Pankina Krew, Mc Ivanò ha debuttato come solista con l'album Angeli & Demoni.

Intervista a Syria per il secondo anno alla direzione artistica di Concerti al Tramonto

Edoardo Vianello, Gigi D'Alessio, Lodo e Carota de Lo Stato Sociale, Paolo Rossi e Ron. Syria ci racconta la sua seconda edizione di Concerti al Tramonto.

Intervista a Moreno: il ritorno con Valerio Jovine in attesa del nuovo album. "Sanremo? Ci tornerei per vivermelo più allegramente..."

In occasione dell'uscita del nuovo singolo intervista a Moreno per parlare di tutto. Dagli esordi ai colleghi, J-Ax, De Palma ed Emis Killa in primis. E poi Amici, Sanremo e il nuovo album.

Videointervista a Pianista Indie. Una missione “per il bene della musica!”

E' uscito "Riviera", il nuovo singolo di Pianista Indie, che arriva dopo "Urologia", "Zara" e "Fabio". Aspettando l'album.

Intervista a Roberto Casalino - Da Giusy, Emma, Alessandra, Annalisa e le altre a Il Fabbricante di ricordi

Una lunga chiaccherata con Roberto Casalino per ripercorrere gli inizi carriera, l'amicizia con Tiziano Ferro, l'inizio del percorso da un autore e il nuovo album in arrivo a settembre.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Amadeus Sanremo 2020 ma quale conflitto d'interessi?

Sanremo 2020 Amadeus e il conflitto di interessi. Il nuovo presentatore e Direttore artistico della kermesse musicale più seguita e discussa d'Italia ancora deve iniziare a mettere mano al suo primo Festival che qualcuno, sotto forma di consiglio, parla di possibili conflitti di interessi. E pensare che quando lo scorso anno Michele Monina lanciò, ripreso poi...

NICCOLÒ FABI Tradizione e tradimento è il titolo del nuovo album. Al via a dicembre il tour.

Il cantautore torna con un nuovo album di inediti a tre anni di distanza dal bellissimo "Una somma di piccole cose".

Fred De Palma Uebe è il titolo del nuovo disco. Ecco le collaborazioni da Emis Killa a Boro Boro

Dodici canzoni, tanti duetti e un brano in spagnolo nel nuovo disco del rapper.

Thegiornalisti al Circo Massimo: svelati gli ospiti dello show da Calcutta a Elisa

Si avvicina lo show-evento del Circo Massimo. I Thegiornalisti hanno annunciato i primi ospiti amici con i quali divideranno il palco.

Davide Van De Sfroos live onirico e malinconico tra fantasmi, folletti e ricordi

Davide Van De Sfroos è stato protagonista a Clivio (Va) di una tappa del tour estivo VanTour, tra musica, brani storici riarrangiati, pensieri e nostalgia.

Junior Cally Tutti Con Me: il nuovo singolo in attesa dell'album Ricercato

Il 6 settembre uscirà "Ricercato", il secondo album di Junior Cally. "Tutti con me" è il brano che apre il disco e fa da apripista al progetto.

Propaganda Festival: a Milano e Roma il meglio della scena hip hop

Milano e Roma sono le città che ospiteranno a settembre la nuova edizione di Propaganda Festival. Tra gli ospiti Noyz Narcos, The Night Skinny e Gemello.

Roberto Casalino Il fabbricante di ricordi svela tutti i duetti del suo album

Giusy Ferreri, Emma, Alessandra Amoroso e Fedez. I nomi dei duetti dell'album celebrativo del CantAutore sono nati da un po' ma ora sono state svelate le canzoni.

Certificazioni FIMI - Settimana 35: Sfera Ebbasta cinque volte platino con Rockstar ma a fare il pienone di certificazioni è Gazzelle!

Questa settimana Gazzelle porta a casa ben cinque dischi d'oro in un colpo solo. Tra i dischi certificati anche Achille Lauro, De André e Jovanotti.

Musica Contro Le Mafie: al via le iscrizioni per la decima edizione

Si sono aperte le iscrizioni on line gratuite per la decima edizione di Musica Contro le Mafie. Uno dei partner di questa decima edizione è All Music Italia.

Musica e Salute - Bayer Italia e UNAMSI organizzano Do Re Mi Fa Bene: In salute con la musica.

Il 26 settembre un interessante incontro in cui si parlerà dei benefici della musica sulla salute. Ecco come prenotare gratuitamente i biglietti.

Soundtrack Stars Award 2019: Nina Zilli in giuria a La Biennale di Venezia

Torna anche quest'anno a La Biennale di Venezia il premio assegnato ad una delle colonne sonore dei film in concorso.

Antonello Venditti Sotto Il Segno Dei Pesci: nuovo live a Roma per celebrarne i 40 anni

Continua il tour celebrativo di Sotto il Segno dei Pesci, l'album di Antonello Venditti che nel 2018 ha compiuto 40 anni. Prenderà il via a dicembre la leg invernale con una nuova data a Roma.

Flash News

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Mostro: dopo Milano, anche la data di Roma di The Illest Show è sold out

Rubriche

Da oggi in radio

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 30 agosto

La mosca Tzè Tzè

Luis Sal il misterioso amico di Fedez che canta Vagiaina

Sondaggi

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Missincat: Mare, il singolo a supporto delle ONG impegnate nel Mediterraneo

iPesci: fuori 1996, il singolo dal sapore... tutt'altro che estivo!

Madalina: una rivolta, non solo interiore, nel singolo “Umanamente”

Luca Marino Non Va Più Via: dal 30 agosto il nuovo singolo del cantautore errante

Le Ore Ci Metti il Resto: le riflessioni di un anno di vita e di musica nel nuovo singolo

Effeemme: “No Te Hagas Duena” è il primo singolo del rapper genovese d'adozione

Certificazioni FIMI - Settimana 35: Sfera Ebbasta cinque volte platino con Rockstar ma a fare il pienone di certificazioni è Gazzelle!

Classifica Spotify settimana 35: Streaming ancora nel segno di Fred De Palma e Random

Classifiche di vendita Fimi - Settimana 35: Machete ancora in vetta, tra i singoli Random sul podio!

Classifica Radio Earone Settimana 35: a sorpresa irrompe in vetta “Margarita” di Elodie e Marracash

Certificazioni Fimi Settimana 34: quarto platino per “Italiana” di J-Ax e Fedez e doppio per “Mambo Salentino” e “Una Volta Ancora”

Classifica Spotify - Settimana 34: Fred De Palma ancora in vetta e Random sale sul podio

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Enrico Nigiotti Cenerentola e le altre storie - Recensione

Romina Falconi Biondologia - Recensione

Rocco Hunt Intervista Libertà

Elisa Intervista La Notte della Taranta 2019

Virginio Intervista Cubalibre - parte 3

Marco Mengoni Fuori Atlantico Tour Risorgimarche

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 intervista a Francesco Occhipinti vincitore per il miglior testo

Festival Estivo 2019 intervista a Klari

Festival Estivo 2019 Trio Kaos video intervista ai vincitori

Pianista Indie Intervista Riviera

J-Ax - Matteo Salvini. Il rapper spiega quanto dichiarato a Il Corriere della sera

Le Vibrazioni Intervista L'amore mi fa male e...

Jose Nunes Intervista Te lo digo bailando