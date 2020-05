Alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone (ne abbiamo parlato Qui), è stato rinviato al 2021 il tour estivo di Niccolò Fabi, che avrebbe dovuto prendere il via il 24 giugno da Roma.

“Prevedibile. Ma per questo non meno sconfortante. La maggior parte dei tour estivi già programmati e comunicati vengono rimandati all’estate prossima, alcuni annullati. Tutti i concerti con più di mille spettatori non hanno la possibilità di essere effettuati alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica. Nella surrealtà generale di questo momento storico si aggiunge questo elemento.

Il nostro tour estivo è riprogrammato pressoché in maniera identica per l’estate 2021. Surreale ovvio, perché immaginare o prevedere il nostro stato, i nostri desideri, ispirazioni e volontà in un futuro così distante è davvero complesso. Vale per voi quanto per me. Ma si è scelto il male minore, annullare tutto probabilmente sarebbe stato ancora peggio. I vostri biglietti naturalmente rimangono validi e se non potrete partecipare è possibile rivenderli sulle piattaforme di ticketing dove li avete acquistati. Che non sia la soluzione perfetta è evidente.”