Niccolò Fabi: scopriamo le canzoni contenute in “Meno per meno” e gli undici appuntamenti dove incontrare l’artista

Niccolò Fabi nuovo album tracklist e appuntamenti instore. Esce venerdì 2 dicembre il primo disco del cantautore con BMG.

Meno per meno, questo il titolo del disco, sarà fuori in in doppio vinile, cd e in versione digitale e al suo interno conterrà dieci brani orchestrali di cui 6 di catalogo, riarrangiati, e 4 nuovi brani tra cui gli inediti.

Niccolò Fabi nuovo album, instore e tour

Qui a seguire la tracklist del disco:

Andare Oltre L’uomo che rimane al buio Ha perso la città Una mano sugli occhi Solo un uomo Una buona idea Costruire Al di fuori dell’amore A prescindere da me Di Aratro e Di Arena

Il progetto è frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura, realizzato per il concerto all’Arena di Verona dello scorso 2 ottobre dal cantautore romano insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina,

Niccolò Fabi all’interno di alcuni spazi culturali e negozi in 11 città italiane a partire da giovedì 1 dicembre. Durante gli incontri verrà proiettato un contenuto video inedito e il pubblico potrà dialogare direttamente con il cantautore.

Di seguito tutti gli appuntamenti in collaborazione con laFeltrinelli, a ingresso libero:

1 dicembre a TORINO presso OFF TOPIC (Via Giorgio Pallavicino, 35 – ore 20.00)

2 dicembre a MILANO in Santeria (Viale Toscana 31 – ore 19.00)

3 dicembre a VERONA nel Teatro Fonderia Aperta (Via del Pontiere 40/a – ore 19.00)

4 dicembre a GENOVA presso Giardini Luzzati (Piazza Giardini Luzzati 1 – ore 18.30)

5 dicembre a ROMA all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini (Viale Antonino di San Giuliano, 782 – ore 19.00)

6 dicembre a PALERMO al Cinema Rouge et Noir (P.za Giuseppe Verdi, 8 – ore 18.30)

7 dicembre a NAPOLI presso laFeltrinelli (Piazza dei Martiri 23 – ore 18.30)

8 dicembre a BARI a laFeltrinelli (Via Melo da Bari, 119 – ore 18.30)

18 gennaio a CAGLIARI presso il Foyer del Teatro Massimo di Cagliari (Via E. De Magistris, 12 – ore 18.00)

19 gennaio a FIRENZE a laFeltrinelli Red (Piazza della Repubblica – ore 18.00)

20 gennaio a BOLOGNA presso la Scuderia Future Food Living Lab (Piazza Giuseppe Verdi, 2 – ore 18.00)

Verrà data priorità di accesso a chi ha già acquistato il disco o a chi lo acquisterà direttamente in loco (sia nei negozi che nelle venue che ospitano gli incontri sarà possibile acquistare il cd e il doppio vinile).

Il viaggio live di Niccolò Fabi prosegue invece nel 2023 con una serie di date live del Meno per meno tour organizzate da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

17 aprile – BOLOGNA – Europauditorium

18 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

20 aprile – BRESCIA – Gran Teatro Morato

21 aprile – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

26 aprile – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

27 aprile – PADOVA – Gran Teatro Geox

28 aprile – TORINO – Teatro Colosseo

5 maggio – ANCONA – Teatro delle Muse

6 maggio – PESCARA – Teatro Massimo

8 maggio – BARI – Teatro Petruzzelli

9 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

11 maggio – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 maggio – PALERMO – Teatro Golden

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

19 maggio – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

23 maggio – PARMA – Teatro Regio

24 maggio – GENOVA – Teatro Politeama Genovese

