Niccolò Fabi per la prima volta in concerto da solo all'Arena di Verona... anzi, con una grande orchestra

Niccolò Fabi live 2022… per la prima volta con un suo concerto all’Arena di Verona. In passato l’artista ha calcato quel palco per aprire il concerto di Sting, nel 2000, e con il trio formato con Max Gazzè e Daniele Silvestri, nel 2015.

Sono passati esattamente 25 anni dall’uscita del primo disco del cantautore, Il giardiniere. Da allora Fabi ha pubblicato più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè e conquistato 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”.

Ora è giunto il momento di raccontare questo lungo percorso su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia, quello dell’Arena di Verona.

Sarà proprio l’anfiteatro più antico d’Italia, intriso di tradizioni e leggende, ad accogliere la musica delicata, ma con un peso specifico per ogni parola, di Niccolò Fabi. E ad accompagnarlo ci sarà una grande orchestra a regalare un tocco di magia in più alle sue canzoni.

Quello all’Arena sarà l’unico live del 2022 per l’artista e si svolgerà il 2 ottobre prossimo con la produzione di Magellano Concerti. I biglietti per lo show sono già disponibili.







Questa la dichiarazione di Niccolò Fabi su questa serata evento:

A 25 anni di distanza da quando “il giardiniere” ha iniziato a rendere pubbliche le sue traiettorie tra le turbolenze, il 2 ottobre all’Arena di Verona ci sarà l’unico mio concerto di quest’anno.

Non per parsimonia o epica della celebrazione ma semplicemente perché sia unico e per fare qualcosa che non ho mai fatto. Un’occasione che regalo a me stesso e a chi mi ascolta per portare quelle storie nate in un intestino fino ad un anfiteatro romano. Forse se lo meritano. Il posto è grande e prestigioso ma le emozioni in gioco lo sono altrettanto. In qualche modo lo riempiremo.

Foto di copertina di Simone Cecchetti