Fuori il video di “Ostaggi”, nuovo singolo di Niccolò Agliardi title track dell’omonimo film Sky (testo)

Niccolò Agliardi Ostaggi testo e video.

Quest’anno il connubio tra la musica del cantautore, autore, presentatore tv e scrittore, Niccolò Agliardi e il mondo del cinema ha riservato diverse soddisfazioni per questo artista al quale sembra riuscire tutto con naturalezza e che con tenacia e credibilità porta avanti la sua carriera discografica, in costante ascesa, dal 2005.

Dopo il Golden Globe vinto con Io sì (Seen), brano che scritto con Diane Warren e Laura Pausini (che delle canzone è anche l’interprete), le nomination agli Oscar e ai David di Donatello, è arrivata anche quella per i Nastri d’argento, altro importante premio legato al mondo del cinema. Un premio che potrebbe andare ad aggiungersi al “Globo” e Hollywood Music and Media Awards e al Satellite Awards dell’International Press Academy..

Ma c’è un’altra canzone, scritta in questo caso con Edwyn Roberts e Giordano Colombo, e da Niccolò stessa interpretata, che si è andata a legare al mondo del cinema… Ostaggi.

Il brano è la title track del film di Eleonora Ivone con Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Jonis Bascir e Alessandro Haber disponibile già disponibile in esclusiva su SKY PRIMA FILA PREMIERE. Un film di cui Agliardi ha curato la direzione musicale dell’intera colonna sonora con Tommaso e Giacomo Ruggeri. La colonna sonora è edita da Fenix Entertainment e Curci music Publishing.

Il video, che vede alla regia e montaggio Giulio Volpe, contiene immagini tratte dal film oltre riprese girate a Roma di Niccolò Agliardi. Vi hanno lavorato:

Regia e montaggio: Giulio Volpe

DOP: Roberto Minotti

Produzione e Styling: Romina Piperno

Abiti: Massimo Alba

Grooming: Giorgia Palvarini @ Simone Belli Academy

Service video: VideoDesign Srl

Produzione video: Fenix Entertainment

Divisione Musica: Igor La Fontana



Il film è prodotto da Fenix Entertainment Spa in associazione con Wake Up. Ecco coma parla di questo brano Agliardi:

“Nasce come sempre sul divano di casa mia, assieme alle persone con cui lavoro e collaboro da anni, che poi sono anche i miei amici. È stata l’ennesima occasione per provare a definire il mio concetto di libertà; e ancora una volta mi avvicino sempre di più all’idea che essere liberi significa poter decidere da cosa dipendere. Siamo ostaggi di una parola, di una relazione, di un’abitudine o di un grande sogno. Conta la consapevolezza, la dignità, e talvolta anche l’accettazione.“

TESTO

E il potere di un giorno ribelle

che nessuno sa bene cos’è

o una strana sembria delle stelle

che decidono sopra di te

come ti va, dimmi come

dimmi come fronteggi il silenzio

di chi avrebbe dovuto parlare

o le mille parole di troppo

quando scusa era quella da dire

come ti va, dimmi come ti va

Mentre guardiamo da qui

il mondo fuori da qui

dove si mischiano i buoni, i cattivi

e persino quelli così e così

ognuno tiene in tasca il suo dolore

e il suo creatore che non ha pietà

e ognuno sa come sentirsi solo

come fallire senza dignità

Hai pensato che fosse finita

molto prima di credere che

che la vita risponde alla vita

quando non sa rispondere a te

come ti va, dimmi come come

dimmi come sopporti l’impegno

e non come ti lasci fregare

perché in quello non prendo lezioni

tutto il resto lo voglio imparare

come ti va, dimmi come ti va

Mentre guardiamo da qui

il mondo fuori da qui

dove si mischiano i buoni, i cattivi

e persino quelli così e così

ognuno tiene in tasca il suo dolore

e il suo creatore che non ha pietà

e ognuno sa come sentirsi solo

come fallire senza dignità

Sotto quali lenzuola ti perdi

e in che letto ti vai a riposare

se la morte ti tiene in ostaggio

o sei tu che ci hai fatto un affare

come ti va, come ti va

se la morte ti tiene in ostaggio

o sei tu che la lasci giocare

mentre guardiamo da qui

il mondo fuori da qui

dove si mischiano i buoni, i cattivi

e persino gente così e così

ma una risata è la rivoluzione

l’anestesia delle miserie umane

la solitudine è la condizione

dammi del vino che ti spezzo il pane

dammi del vino che ti spezzo il pane

dammi del vino che ti porto il pane

che ti porto il pane