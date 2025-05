Neves17 racconta il suo spirito “Ribelle” nel suo nuovo album, ricco di collaborazioni

Sui propri profili social, Neves17 ha annunciato l’arrivo del suo secondo album Ribelle (Warner Music Italy), disponibile da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali.

La copertina di Ribelle è un ritratto in bianco e nero, semplice, ma allo stesso tempo crudo e reale. La scelta di questi due colori vuole cancellare tutti gli altri e lasciare spazio alle emozioni del pubblico, invitandolo a sentire piuttosto che solo vedere.

Ribelle, inoltre, non è solo il titolo del suo secondo album, ma è un’attitudine che accompagna Neves17 da sempre. L’artista, cresciuto tra le strade della sua città, ha vissuto in mezzo a sogni e speranze, ma anche a realtà dure, spesso segnate dalla rassegnazione.

È stato proprio questo spirito ribelle a spingerlo verso la musica. Questo album è stato il modo in cui si è avvicinato ad essa, lottando contro una realtà che non lo rappresentava, ma anche un percorso fatto di introspezione e allontanamento temporaneo dal suo ambiente, per ritrovarsi attraverso la musica. È un invito a sentirsi ribelli almeno una volta nella vita, per vivere senza rimpianti.

Ribelle presenta collaborazioni con artisti che si stanno facendo spazio nella scena musicale: BOUZA, Néza, Il Ghost, El Chapo Junior, 8blevrai, LJK, Spookypbl e Kassimi. Anche grazie alla scelta dei featuring, è stata fatta anche una scelta artistica nel dividere il disco in due anime musicali: da un lato la musica “street”, fatta di rap napoletano e sonorità crude, dall’altro quella che Neves17 definisce “musica per tutti”, melodica, emotiva, da cantare insieme.

Nei brani più street, Neves17 dà voce alla sua gente e al suo passato, raccontando senza filtri una realtà che lo ha formato, con un linguaggio diretto, autentico, senza filtri, che non ha paura di dire le cose come stanno. Nei brani “musica per tutti”, invece, trova spazio un’emotività condivisa, una scrittura più aperta e universale.

In poche parole, Neves17 si ribella all’immagine che finora lo ha rappresentato e decide di mostrare un lato più personale e maturo, aprendosi non solo al suo pubblico di sempre, ma anche a chi ancora non lo conosce.

NEVES17, “RIBELLE”: LA TRACKLIST

Di seguito, la tracklist di Ribelle, il nuovo album di Neves17: