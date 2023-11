Neves17 unisce passato, presente e futuro nel suo primo album. Ospiti anche Geolier e Baby Gang

Fuori da venerdì 10 novembre per Warner Music Italy “Ieri, oggi e domani“, disco d’esordio del rapper partenopeo NEVES17, progetto che conta diversi ospiti tra cui Geolier e Baby Gang, ma anche collaborazioni internazionali.

Con la frase: “Nessuno conosce veramente la mia storia” l’artista introduce questo disco che, in 11 tracce, racconta le tre fasi della sua vita, sintetizzate nel titolo del progetto.

Una storia che inizia con uno “IERI” vissuto in strada e con un episodio che gli ha cambiato la vita. Nel mezzo di una sparatoria avvenuta nel 2009, a Napoli (raccontata nella clip del primo estratto), avvenuta la sera del 26 maggio. L’artista viene colpito da un proiettile in una vicenda da cui esce miracolosamente salvo e in seguito alla quale decide di mettere a fuoco gli obiettivi della sua vita.

Si continua con “OGGI”, una fase solitaria, dove l’artista ha affrontato sé stesso e i propri demoni insieme alle scelte che ha voluto intraprendere – cambiare la propria vita con la musica scegliendo le parole giuste da dire e dando al proprio destino una nuova direzione verso un domani migliore.

L’ultima parte affonda nel “DOMANI”, nel futuro che ha costruito e quello che costruirà insieme alla propria famiglia e alla propria musica, lasciandosi alle spalle le dicerie e i racconti sul proprio conto, mettendo un punto fermo per ripartire dalla sua verità.

Anticipato dal singolo “Vittorio Neves” l’album “Ieri, oggi e domani” vede collaborazioni con Geolier, Baby Gang, Lele Blade, Mambolosco, Sacky e gli internazionali Enzo from the Block e Morad.

Ecco la tracklist:

Vittorio Neves Senza anima Fuego 2 (feat. Baby Gang, Morad) Ieri, oggi e domani Nike and Uzi Mentalità italiana (feat. Enzo from the Block) Saint Laurent (feat. Mambolosco) Panamera (feat. Lele Blade) Tuta del Napoli (feat. Sacky) Polo (feat. Geolier) Neves17

Nell’artwork ufficiale, chiara e d’impatto, un bambino, il Neves17 di oggi e un uomo adulto a rappresentare il se stesso nel futuro rinforzano il concept del disco.