NEVES17 presenta il nuovo singolo “Vittorio Neves”, prodotto da Rox is Here

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 3 novembre, “Vittorio Neves” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di NEVES17, prodotto da Rox is Here.

Il brano è stato anticipato da un trailer che l’artista partenopeo ha pubblicato sui propri profili social: “Napoli, 26 maggio 2009. Sono morto quella notte“. Queste le parole con le quali NEVES17 ha introdotto le immagini toccanti che accompagnano la clip, permettendoci di conoscere un po’ meglio la sua storia e la sua verità.

Il trailer ci dà infatti modo, per la prima volta, di entrare dentro i ricordi di un episodio personale dell’artista, rimasto fino ad ora nascosto al pubblico. Ed ecco che, con un riferimento temporale ben preciso, la storia di NEVES17 ci riporta nel mezzo di una sparatoria avvenuta a Napoli nel 2009, quando l’artista fu colpito da un proiettile.

NEVES17 racconta la sua storia in “Vittorio Neves”

Dopo la sparatoria NEVES17 mette a fuoco gli obiettivi della sua vita e inizia così la sua nuova storia personale e musicale, che nel trailer viene raccontata attraverso le testimonianze di amici, familiari e colleghi d’arte: “Il mio nome è Vittorio Neves, in arte NEVES17”.

Da qui riparte la storia dell’artista partenopeo, che è pronto a rimettersi in gioco lasciandosi alle spalle non solo la sua vita prima della sparatoria, insieme a un passato di delusioni e tradimenti subiti, ma anche le proprie sofferenze, da cui rinasce oggi più consapevole, pronto a dimostrare davvero chi è.