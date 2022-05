Nessuno dedica un brano agli amori che nasceranno nell’estate 2022, “Balla per me”

Nessuno Balla per me è il nuovo singolo del talento di Visory Records che vanta quasi 300.000 ascoltatori mensili su Spotify e un brano, Cuore, che ha superato quota 6 milioni di stream.

Fuori da venerdì 6 maggio, Balla per me parla di due ragazzi che si conoscono d’estate tra spiaggia, mare e musica… del resto è capitato a tutti di vedere dal nulla quella persona che al primo sguardo ti lascia lì, senza parole, immobile.

L’amore è un gioco di sguardi “rimanere nei ricordi è chiaro, ma sentirti nei pensieri è strano”… insomma il classico colpo di fulmine.

Un brano prodotto da Sedd che Nessuno vuole dedicare a tutti i ragazzi che s’innamoreranno in quest’estate 2022, alla generazione Z come ai più adulti che avranno modo di ricordare vecchi amori del passato.. o magari viverne di nuovi.

Quest’estate Nessuno potrà finalmente suonare in giro per l’Italia dopo i due anni di pandemia. La prima data ufficiale annunciata è la partecipazione al Nameless Music Festival il 4 giugno prossimo.

NESSUNO Balla per me testo e audio

Rimanere nei ricordi

È chiaro

Vederti nei miei sogni

È strano

Sentirti nei pensieri

È stato

Un evento più unico

Che raro

Non esci dalla testa non vedo via d’uscita

Non so che sarà , sarà l’aria estiva

Prendo e corro al mare me ne vado altrove

Prendo l’autostrada e vado a riccione

Nasce l’albachiara dal nulla

Ti ritrovo e ti riporto sulla luna

Però prima vieni da me

Balla per me

Balla per me

Oh oh oh

Tu dammi un’altra notte ancora

C’è la luna piena per te

Oh oh oh

Notte blu sotto le stelle suona

Una chitarra solo per te

Viaggio di notte

L’aria è più calda

per la pioggia d’estate

Ti guardo e mi si scalda

Il cuore

Siamo diversi dagli altri

Si Ci scambiamo sguardi

Chiudi gli occhi e poi tu

Resta qui con me

Siamo extra terrestri

Chiusi in questo universo

E tu tu

Balla per me

Oh oh oh

Tu dammi un’altra notte ancora

C’è la luna piena per te

Oh oh oh

Notte blu sotto le stelle suona

Una chitarra solo per te

Balliamo insieme senti quella sintonia

Senti che va a tempo con la melodia

Prendiamo e andiamocene altrove

Direzione chissà dove

Mi fermo e ti guardo

E

Ti porto in un mondo

Dove

Io ballo per te

Tu balli per me

Balla per me

Oh oh oh

Tu dammi un’altra notte ancora

C’è la luna piena per te

Oh oh oh