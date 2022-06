Nesli e Raige: Terra di confine è “quel luogo della mente dove riviviamo i ricordi senza dolore”

Prosegue il percorso di avvicinamento di Nesli al suo nuovo, attesissimo album. L’artista marchigiano, dopo aver pubblicato Crush, Polvere da Sparo con Jack the Smoker e Lazarus, sta infatti per tornare a pubblicare su tutte le piattafome streaming, in radio e negli online store un nuovo pezzo inedito, questa volta in collaorazione con Raige.

Il prossimo singolo di Nesli e Raige, anticipato da un video teaser social e pubblicato e distribuito da Artist First, si intitolerà Terra di confine e sarà disponibile online il prossimo 24 giugno. Nulla è dato sapere per il resto del prossimo disco di Nesli, di cui data e titolo sono ancora un mistero. L’album, in ogni caso, dovrebbe uscire in teoria entro la fine del 2022 e arrivare quindi a tre annetti di distanza da Vengo in pace.

Il significato del testo di Terra di Confine di Nesli e Raige

Ecco con quali parole Nesli ha spiegato il significato del testo di questa sua nuova canzone:

Questo brano parla di un ragazzo e una ragazza: si sono amati, sono cresciuti e si sono divisi. Ora sono a un punto di non ritorno nelle proprie vite, di fronte ai cambiamenti che fanno diventare grandi. “Terra di confine” è quel luogo della mente dove si rivivono i ricordi senza dolore, come guardare un film, come quella sensazione che si prova quando capisci che qualcosa di grande sta per finire, per diventare qualcos’altro, come la campanella dell’ultimo giorno delle superiori.

