Nesli Andrà tutto bene. Mai come in questo periodo le persone hanno bisogno di sentirsi dire che andrà tutto bene.

Un mantra semplice ed efficace che ha trovato il miglior veicolo nella canzone di Nesli del 2014, diventata in questi giorni ancor più popolare di quanto già non lo fosse.

Innumerevoli le condivisioni e le citazioni del brano, che hanno invaso i social. Il testo di Nesli sembra aver intercettato la necessità di chi oggi vuole dare un segnale di positività attraverso la musica.

Semplici cittadini, scuole, Università e Istituzioni hanno scelto Andrà tutto bene per accompagnare la loro comunicazione in una situazione critica come quella che stiamo vivendo.

Un testo che centra perfettamente l’obbiettivo, grazie all’empatia sviluppata dalla miscela di testo ed interpretazione di Nesli.

Un incoraggiamento, une speranza mai banale e un punto di vista che arrivano come l’abbraccio di un amico. Un abbraccio che oggi gli italiani hanno riscoperto, proprio nel momento in cui ogni contatto fisico è proibito.

La canzone, singolo apripista dell’omonimo album rilasciato a febbraio 2015 in occasione della sua partecipazione a Sanremo con Buona fortuna amore, inizia quindi una nuova vita.

Nuova linfa ad un brano che solo su YouTube sfiora i 10 milioni di visualizzazioni, con una valanga di commenti emotivamente carichi arrivati proprio in queste settimane. Il tutto mentre il disco pare stia avvicinandosi alla certificazione platino.

Qui a seguire il video… Nesli Andrà tutto bene.

Nesli ANDRÀ tutto bene – TESTO

Che poi io l’ho sempre saputo

In tutti i momenti difficili

E volevo solo dirti

Che se ci credi, in fondo, andrà tutto bene

Questo è l’inizio, non è la fine

Un solo amore senza confine

A te il mondo, a me il sogno

A me la notte, a te il giorno

A noi il tempo non risparmierà mai

Giornate che sembrano non passare mai

E i pensieri che ti fanno diverso

Il silenzio è per tutti lo stesso universo

Amo questa vita all’infinito

Amo l’infinito in questa vita

E tu smetti di piangere, bambina

Non è finita finché non è finita

Se ti dico che andrà tutto bene

Se ti dico “non ti preoccupare”

Che alla fine ne usciremo insieme

Anche a costo di dover lottare

Se ti dico “guarda là il tramonto”

Dopo tutto passerà un momento

È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento

Se guardi il cielo non sei più solo

Se questo è vero, è ciò che sono

Senza paura di fronte a Dio

Dirai la verità solo dicendo addio

A noi il tempo non ci lascerà mai

Ciò che è stato, dimenticate

Se non ti chiedi come andrai, dove andrai

Che poi è solamente un’altra estate

Amo questa vita all’infinito

Amo l’infinito in questa vita

E tu smetti di piangere, bambina

Non è finita finché non è finita

Se ti dico che andrà tutto bene

Se ti dico “non ti preoccupare”

Che alla fine ne usciremo insieme

Anche a costo di dover lottare

Se ti dico “guarda là il tramonto”

Dopo tutto passerà un momento

È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento

Se ti dico che andrà tutto bene

Se ti dico “non ti preoccupare”

Che alla fine ne usciremo insieme

Anche a costo di dover lottare

Se ti dico “guarda là il tramonto”

Dopo tutto passerà un momento

È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento

Se ti dico che andrà tutto bene

Se ti dico “non ti preoccupare”

Che alla fine ne usciremo insieme

Anche a costo di dover lottare

Se ti dico “guarda là il tramonto”

Dopo tutto passerà un momento

È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento

(È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento)