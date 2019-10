Anteprima Video: “La Cosa Piu’ Bella Che Ho” il nuovo singolo dei Nèra

L’8 ottobre è il giorno dell’uscita del singolo dei Nèra La Cosa Piu’ Bella Che Ho (etichetta NIC United, distribuzione Believe Digital). Un inno alla speranza e un invito a concentrarci sulle piccole cose che, però, cela una certa disillusione. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

“Un viaggio ad Aprile a New York, avere a disposizione una macchina del tempo, dare il nome ad una stella: quante volte abbiamo desiderato che tutto fosse perfetto, ma la perfezione non esiste. Abbiamo cercato la felicità nelle grandi cose, accorgendoci invece che sono le piccole cose a farci stare bene. Una di queste è l’amore, che è sempre gratis. Una canzone che parla di amore con un velo di cinismo, in cui capita di dover perdonare un gesto, che ha fatto tanto soffrire, tanto rivelare la fortuna di averlo commesso.

Una storia in cui ognuno realizza la propria cosa più bella.”

Queste le parole che i Nèra hanno scelto per presentare il singolo.

I Nèra sono una band fiorentina nata nel 2015 e composta da Samuele Casale (Voce), Niccolò Coveri (Basso) e Giulio Gaudenzi (Batteria). Una fusione di rock ed elettronica che nel 2016 li porta a pubblicare l’Ep omonimo contenente 5 tracce che li porterà a suonare in numerosi contest e su palchi prestigiosi (Qui un brano presente su Spotify)..

Nel 2017 compongono la colonna sonora del film di Alessandro Sarti e Domenico Costanzo Saranno Famosi?, mentre nel 2018 lavorano su alcuni singoli, ognuno accompagnato da un videoclip.

Attualmente sono impegnati in studio per la realizzazione di un nuovo album prodotto da Valerio Carboni.

NÈRA – ANTEPRIMA VIDEO – LA COSA PIU’ BELLA CHE HO

La Cosa Piu’ Bella Che Ho è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Manuel Drugsoul in collaborazione con Lorenzo Hervatin per BlairWitch House Studio.

Così lo raccontano i Nèra.

“Un intricato puzzle dove però ogni pezzo riesce a trovare la sua precisa e significativa posizione. Il video divide letteralmente in due parti lo schermo, in ognuna delle quali ci mostra una storia in momenti diversi. Sono due metà, in cui il male e il bene convivono all’interno di essa, e questo ciclo infinito è fondamentale per stare insieme.”

LA COSA PIU’ BELLA CHE HO – IL TESTO

Se ci fossero più labbra

di cui aver paura

Se non fossi sempre dentro

questa tua armatura

Ti capisco al volo

mi capisci al volo ancora

Anche se poi volessi ripulirti il cuore

dalla nostra storia

Se finisse sempre in rissa

oppure sempre in gloria

Se non avessi più la forza

di cambiare direzione ancora

Cellulare spento

Cuffie sul divano

Solo i nostri occhi

Prendersi per mano

Vola in alta quota

sopra questi sbagli

sopra i nostri sbagli

Sei la cosa più bella che ho

Come un viaggio ad Aprile a New York

Tu mi sbatti forte nella testa

Come l’unica stella del nord

Sei la storia più bella ho

Come un viaggio nel tempo con Doc

e senza più il bisogno di cercarci

perché abbiamo imparato a trovarci

Sei la cosa più bella che

Nonostante questa nebbia

che mi schiaccia al suolo

non ho avuto mai paura di restare solo

e se vieni più vicino

io ti posso ricordare ancora

Cellulare spento

Accendiamo il cuore

con il fuoco in mano

sciogliere il dolore

Vola in alta quota

sopra questi sbagli

sopra i nostri sbagli

Sei la cosa più bella che ho

Come un viaggio ad Aprile a New York

Tu mi sbatti forte nella testa

Come l’unica stella del nord

Sei la storia più bella ho

Come un viaggio nel tempo con Doc

e senza più il bisogno di cercarci

perché abbiamo imparato a trovarci

Tu sei l’unica cosa che

E non essere capaci di dimenticarsi

Fingere di essere amati per sostituirsi

Nella notte dare tutto

senza mai aprirsi

Stare li a pensarti

Sei la cosa più bella che ho

Come un viaggio ad Aprile a New York

Tu mi sbatti forte nella testa

Come l’unica stella del nord

Sei la storia più bella ho

Come un viaggio nel tempo con Doc

e senza più il bisogno di cercarci

perché abbiamo imparato a trovarci

Sei la cosa più bella che ho

La cosa più bella che

La cosa più bella che

La cosa più bella che ho