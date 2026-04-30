1 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
1 Maggio 2026

Neno chiude un cerchio con Canzoni per gli amici, tra vita quotidiana e legami che restano

La title track dell’EP chiude un capitolo del progetto e sarà presentata dal vivo il 2 maggio all’Intrecci Festival.

News di All Music Italia
Neno nella foto promozionale di Canzoni per gli amici, singolo che chiude l’EP omonimo
Condividi su:

Testo e significato di Canzoni per gli amici, nuovo singolo di Neno e title track dell’EP pubblicato lo scorso novembre. Il brano chiude un capitolo iniziato tre anni fa e porta al centro amicizia, vita quotidiana, relazioni e quella scrittura diretta che l’artista sta mettendo sempre più a fuoco.

Canzoni per gli amici è anche una dichiarazione di metodo. Neno racconta un progetto indipendente, costruito senza seguire per forza i tempi standard dell’industria musicale, ma rispettando un ritmo più umano. Il brano verrà presentato dal vivo il 2 maggio all’Intrecci Festival di Chieri.

NenoCanzoni per gli amici: il significato del brano

Canzoni per gli amici nasce come chiusura naturale dell’EP omonimo, ma non ha il tono di un punto definitivo. È piuttosto una canzone che raccoglie un modo di scrivere e lo rilancia: nomi, scene quotidiane, confidenze, amori che finiscono, brindisi agli infelici.

Il brano parte da Giacomo, da una storia raccontata quasi sottovoce: il mare, il desiderio di trasferirsi, una relazione finita, una notte confusa. Da lì la canzone si apre a un discorso più largo sulle persone che attraversano la vita e restano dentro le canzoni.

Il titolo dice già molto. Non canzoni per il pubblico, non canzoni per il mercato, ma Canzoni per gli amici. Una formula semplice, che dentro il pezzo diventa un modo per parlare di vicinanza, memoria e condivisione.

Il passaggio “io brindo agli infelici / che non hanno a chi cantare / canzoni per gli amici” è uno dei punti centrali del brano. Neno guarda a chi resta ai margini del racconto, a chi magari ha molto da dire ma nessuno a cui dirlo davvero.

La parte sull’amore tiene insieme dolcezza e disincanto. L’amore è descritto come bellissimo e crudele, qualcosa che può andarsene senza dare spiegazioni. La risposta non è eroica, né melodrammatica: cercarlo altrove, accettando che a volte il mondo giri in modo ingiusto.

Il testo di Canzoni per gli amici

Giacomo dice
Che sta bene
Al mare
E che si vuole trasferire
e che la tipa
L’ha lasciato solo
Per un sentito dire
Che quella notte
Infame
Era un po’ ubriaco
Si ricorda che è tornato
A casa ma non chi è tornato
C’è chi le cose le fa per noia
chi per piacere
c’è chi ha tutto e non ha niente
io brindo agli infelici
che non hanno a chi cantare
canzoni per gli amici

L’amore è bellissimo
E crudele
Ma se va via
Senza dare spiegazione
Io cercherò l’amore
In un altro posto
Lo so che è ingiusto
Ma è così che gira il mondo

Tradurre le nuvole in versi
La sera è più facile
si sa c’e’ chi canta le storie
e chi conta le pagine
Ed io se mi guardo allo specchio
mi sento un granello
di sabbia nell’aria in balia
del tuo vento.

L’amore è bellissimo
E crudele
Ma se va via
Senza dare spiegazione
Io cercherò l’amore
In un altro posto
Lo so che è ingiusto
Ma è così che gira il mondo

L’amore è bellissimo
E va bene
e si comporta senza dare spiegazione
e in fondo va come tutte le altre cose
l’importante è usare precauzione
L’importante è usare preca

Canzoni per gli amici chiude l’EP di Neno

Lo stesso Neno ha raccontato il brano come la chiusura di un cerchio, arrivata dopo un viaggio non lineare, costruito più per intuizioni che per tappe già decise.

“Canzoni per gli amici è stato un viaggio incredibile, e per molti versi inaspettato. Non è stato un percorso lineare, di quelli che da A ti portano a B: è stato più un fidarsi, unire i puntini strada facendo, fino a ritrovarsi sul palco a suonare con le persone che ci sono sempre state.”

Nel racconto dell’artista, il brano nasce proprio per chiudere quel passaggio. La scelta di pubblicarlo adesso non è casuale, ma legata al modo in cui il progetto Neno si muove: fuori da una logica strettamente industriale, con tempi più vicini alla vita reale.

“Il progetto Neno non segue gli schemi convenzionali dell’industria musicale: siamo artisti indipendenti, e proviamo a rispettare il ritmo umano delle cose. Alla fine, sono davvero solo canzoni per gli amici.”

Cover di Canzoni per gli amici, singolo di Neno e title track dell’EP omonimo

Il suono di Canzoni per gli amici

La produzione è affidata ad Andy Mancini, affiancato dal team di Marimo Studio: Fil Ricchiardi, Simone Bertagnoli e Andrea Orlandi. Il brano mantiene un suono essenziale, caldo, senza sovraccaricare il racconto.

La scrittura resta al centro. Canzoni per gli amici non cerca l’effetto grande, ma lavora sui dettagli: una frase detta da un amico, una notte ricordata male, uno specchio, il vento, una relazione che se ne va senza spiegazioni.

L’artwork del singolo è firmato da Fil.

Neno presenta Canzoni per gli amici all’Intrecci Festival

La dimensione live resta una parte centrale del progetto. Neno presenterà Canzoni per gli amici dal vivo il 2 maggio all’Intrecci Festival di Chieri.

Il brano torna così al suo punto di partenza naturale: la condivisione diretta, il pubblico, le persone intorno a una canzone che nasce per raccontare legami più che per inseguire una formula.

Crediti del brano

Titolo: Canzoni per gli amici
Artista: Neno
Autori: Stefano Farinetti, Andrea Mancini, Filippo Richiardi
Produzione: Andy Mancini
Team produzione: Marimo Studio, Fil Ricchiardi, Simone Bertagnoli, Andrea Orlandi
Artwork: Fil

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo in una foto selfie, possibile nuovo singolo Questa insensata voglia di te 1

Ultimo, “Questa insensata voglia di te”: il testo e il significato del brano inedito
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

Blanco live a Roma: scaletta e date del tour 2026
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 3

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Collage con alcuni artisti di Sanremo 2026 presenti nelle classifiche vendite, streaming e certificazioni 4

Sanremo 2026, vendite e certificazioni dimezzate: Carlo Conti contro Carlo Conti
Logo di TIM Battiti Live Spring 2026, programma musicale in onda su Canale 5 5

Battiti Live Spring 2026: scaletta prima puntata, cantanti e ordine esibizioni
Tommaso Paradiso durante il tour 2026 con la scaletta del concerto 6

Tommaso Paradiso chiude il tour nei palasport a Napoli: scaletta e cosa aspettarsi
Serale Amici 2026 anticipazioni 2 maggio 7

Serale Amici 2026: doppia eliminazione nella 7° puntata con Gaia e Sarah Toscano - anticipazioni
Levante tour 2026 scaletta date concerti e biglietti 8

Levante riempie i club e rilancia per l'estate: nuove date dopo i primi sold out
Logo di Daje! Live Summer 2026, il tour estivo di Antonello Venditti 9

Antonello Venditti torna live: le prime date del tour Daje! Live Summer 2026 e il nuovo album dal vivo
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.