Testo e significato di Canzoni per gli amici, nuovo singolo di Neno e title track dell’EP pubblicato lo scorso novembre. Il brano chiude un capitolo iniziato tre anni fa e porta al centro amicizia, vita quotidiana, relazioni e quella scrittura diretta che l’artista sta mettendo sempre più a fuoco.

Canzoni per gli amici è anche una dichiarazione di metodo. Neno racconta un progetto indipendente, costruito senza seguire per forza i tempi standard dell’industria musicale, ma rispettando un ritmo più umano. Il brano verrà presentato dal vivo il 2 maggio all’Intrecci Festival di Chieri.

Neno – Canzoni per gli amici : il significato del brano

Canzoni per gli amici nasce come chiusura naturale dell’EP omonimo, ma non ha il tono di un punto definitivo. È piuttosto una canzone che raccoglie un modo di scrivere e lo rilancia: nomi, scene quotidiane, confidenze, amori che finiscono, brindisi agli infelici.

Il brano parte da Giacomo, da una storia raccontata quasi sottovoce: il mare, il desiderio di trasferirsi, una relazione finita, una notte confusa. Da lì la canzone si apre a un discorso più largo sulle persone che attraversano la vita e restano dentro le canzoni.

Il titolo dice già molto. Non canzoni per il pubblico, non canzoni per il mercato, ma Canzoni per gli amici. Una formula semplice, che dentro il pezzo diventa un modo per parlare di vicinanza, memoria e condivisione.

Il passaggio “io brindo agli infelici / che non hanno a chi cantare / canzoni per gli amici” è uno dei punti centrali del brano. Neno guarda a chi resta ai margini del racconto, a chi magari ha molto da dire ma nessuno a cui dirlo davvero.

La parte sull’amore tiene insieme dolcezza e disincanto. L’amore è descritto come bellissimo e crudele, qualcosa che può andarsene senza dare spiegazioni. La risposta non è eroica, né melodrammatica: cercarlo altrove, accettando che a volte il mondo giri in modo ingiusto.

Il testo di Canzoni per gli amici

Giacomo dice

Che sta bene

Al mare

E che si vuole trasferire

e che la tipa

L’ha lasciato solo

Per un sentito dire

Che quella notte

Infame

Era un po’ ubriaco

Si ricorda che è tornato

A casa ma non chi è tornato

C’è chi le cose le fa per noia

chi per piacere

c’è chi ha tutto e non ha niente

io brindo agli infelici

che non hanno a chi cantare

canzoni per gli amici

L’amore è bellissimo

E crudele

Ma se va via

Senza dare spiegazione

Io cercherò l’amore

In un altro posto

Lo so che è ingiusto

Ma è così che gira il mondo

Tradurre le nuvole in versi

La sera è più facile

si sa c’e’ chi canta le storie

e chi conta le pagine

Ed io se mi guardo allo specchio

mi sento un granello

di sabbia nell’aria in balia

del tuo vento.

L’amore è bellissimo

E crudele

Ma se va via

Senza dare spiegazione

Io cercherò l’amore

In un altro posto

Lo so che è ingiusto

Ma è così che gira il mondo

L’amore è bellissimo

E va bene

e si comporta senza dare spiegazione

e in fondo va come tutte le altre cose

l’importante è usare precauzione

L’importante è usare preca

Canzoni per gli amici chiude l’EP di Neno

Lo stesso Neno ha raccontato il brano come la chiusura di un cerchio, arrivata dopo un viaggio non lineare, costruito più per intuizioni che per tappe già decise.

“Canzoni per gli amici è stato un viaggio incredibile, e per molti versi inaspettato. Non è stato un percorso lineare, di quelli che da A ti portano a B: è stato più un fidarsi, unire i puntini strada facendo, fino a ritrovarsi sul palco a suonare con le persone che ci sono sempre state.”

Nel racconto dell’artista, il brano nasce proprio per chiudere quel passaggio. La scelta di pubblicarlo adesso non è casuale, ma legata al modo in cui il progetto Neno si muove: fuori da una logica strettamente industriale, con tempi più vicini alla vita reale.

“Il progetto Neno non segue gli schemi convenzionali dell’industria musicale: siamo artisti indipendenti, e proviamo a rispettare il ritmo umano delle cose. Alla fine, sono davvero solo canzoni per gli amici.”

Il suono di Canzoni per gli amici

La produzione è affidata ad Andy Mancini, affiancato dal team di Marimo Studio: Fil Ricchiardi, Simone Bertagnoli e Andrea Orlandi. Il brano mantiene un suono essenziale, caldo, senza sovraccaricare il racconto.

La scrittura resta al centro. Canzoni per gli amici non cerca l’effetto grande, ma lavora sui dettagli: una frase detta da un amico, una notte ricordata male, uno specchio, il vento, una relazione che se ne va senza spiegazioni.

L’artwork del singolo è firmato da Fil.

Neno presenta Canzoni per gli amici all’Intrecci Festival

La dimensione live resta una parte centrale del progetto. Neno presenterà Canzoni per gli amici dal vivo il 2 maggio all’Intrecci Festival di Chieri.

Il brano torna così al suo punto di partenza naturale: la condivisione diretta, il pubblico, le persone intorno a una canzone che nasce per raccontare legami più che per inseguire una formula.

Crediti del brano

Titolo: Canzoni per gli amici

Artista: Neno

Autori: Stefano Farinetti, Andrea Mancini, Filippo Richiardi

Produzione: Andy Mancini

Team produzione: Marimo Studio, Fil Ricchiardi, Simone Bertagnoli, Andrea Orlandi

Artwork: Fil