Neno torna con “C6”: “A volte siamo proprio bravi a complicarci la vita nei rapporti umani”

Neno C6 è il titolo del nuovo singolo del cantautore indie torinese che arriverà in digitale venerdì 9 luglio mentre dal 16 luglio sarà lanciato anche in radio in contemporanea con il videoclip.

Il brano arriva per l’estate 2021 dopo il lancio della cover in chiave nu-dance di Non sono una signora di Loredana Berté pubblicata nella Giornata Mondiale contro l’Omofobia.

Il lancio del brano è stato pre annunciato da una serie di barchette di carta realizzate con la tecnica degli origami che sono comparse sui social in alcune importanti location del mondo. Partiti dal ponte di Brooklyn di New York, si è arrivati in Inghilterra, quindi in Svizzera, poi ai piedi della splendida Reggia di Caserta per passare da Roma.

Prossima tappa la città natale dell’artista, Torino, nelle immagini del videoclip diretto da Fabio Chetichelli.

Neno C6

C6, in uscita per IoBoh Dischi con distribuzione Artist First e già disponibile in pre-save qui), rappresenta un altro tassello nel percorso musicale del cantautore che ha debuttato ufficialmente ad Amici 19 come Stefano Farinetti con Inadeguato e che lo scorso mese di maggio è salito sul palco del Concerto Primo Maggio Roma con Bla bla bla.

Un percorso che lo ha visto classificarsi terzo a Castrocaro 2020 (primo nella classifica streaming e secondo per le Radio) ed essere scelto come artista del mese di ottobre per Mtv New Generation con quattro singolo all’attivo che hanno superato quota 1 milione e mezzo di stream sul solo Spotify e quasi 25.000 ricerche su Shazam.

C6 significato

Il brano da lui interamente scritto e prodotto da Andrea “Andy” Mancini, è una canzone caratterizzata da un mood prettamente estivo e rilassato, in cui l’artista riflette in maniera anche sottilmente cinica su quanto a volte ci complichiamo la vita, soffermandoci sui difetti degli altri o sulle futilità, senza realizzare che la vita, e in particolare le storie d’amore, possono funzionare solo con la semplicità.

Ecco come la racconta Neno:

“‘C6′ è una canzone d’amore o almeno su qualcosa che all’amore ci somiglia. Durante l’ultimo anno, in cui tutti siamo stati costretti a fermarci, mi sono soffermato ad osservare i piccoli dettagli, i tic e le abitudini delle poche persone di cui sono riuscito a circondarmi ed ho messo a fuoco quanto sia caotico l’essere umano, soprattutto nei sentimenti. A volte siamo proprio bravi a complicarci la vita, lasciandoci sfuggire le occasioni, altre ancora invece l’esatto contrario, non riusciamo a lasciare andare le persone. Nei nostri rapporti con gli altri, passiamo così tanto tempo a farci domande che quando abbiamo la risposta è la persona a non esserci più…Insomma, è come battaglia navale, questione di fortuna. C6… colpito e affondato“.

Neno C6 testo

In arrivo il 9 luglio

Foto di copertina di Fabrizio Piscopo