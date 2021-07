Neno lancia il video di “C6”: “Lasciare andare qualcuno o qualcosa crea in noi sempre un senso di perdita”

Il cantautore torinese Neno lancia oggi il videoclip ufficiale del suo ultimo singolo, C6.

Il brano, pubblicato sulle piattaforme digitali per IoBoh Dischi / Artist First lo scorso 9 luglio, da oggi viene lanciato anche in radio.

C6 è stato scritto dallo stesso Neno e prodotto da Andrea “Andy” Mancini. Per il lancio sono state realizzate una serie di barchette di carta, come quelle citate nella canzone, realizzate con la tecnica degli origami che sono poi state disseminate in varie città simbolo: New York, Caserta, Roma oltre che in Inghilterra e Svizzera.

C6 è il quinto singolo inedito di Neno dopo Inadeguato, Meglio star da soli, Faccio tardi pure oggi e Bla Bla Bla a cui ha fatto seguito la cover di Non sono una signora, brano lanciato con un messaggio No gender nella giornata mondiale contro l’omofobia, che ha ricevuto anche il plauso di Loredana Bertè.

Nel corso dell’ultimo anno l’artista, visto ad Amici 19, si è classificato sul podio di Castrocaro 2020, ha partecipato al Premio Lunezia 2020 e al Concerto del Primo Maggio Roma 2021.

Neno presenterà per la prima volta dal vivo C6 in anteprima nazionale il 24 luglio al Festival Estivo.

Neno C6 Video

Il videoclip di C6 è stato girato da Fabio Cotichelli e mostra Neno analizzare l’esperienza vissuta in una seduta psicologica in cui i problemi vengono rappresentati proprio dalle barchette che sembrano ingigantirsi sempre di più, fino a quando Neno non si rende conto che per risolvere i conflitti a volte basta semplicemente lasciarli scorrere, proprio come una barca lungo un fiume.

Ecco come racconta il video il cantautore:

“Volevo che dalle immagini associate alla canzone passasse l’ironia e la leggerezza che mi contraddistinguono nella vita di tutti i giorni ma, al tempo stesso, anche quel velo di malinconia che appartiene a tutti in fondo. Lasciare andare qualcuno o qualcosa crea in noi sempre un senso di perdita. La barchetta rappresenta per me questo, una situazione, un rapporto che non so più controllare“.

Il videoclip sarà online dalle ore 14 del 16 luglio 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=rNTLXPNQ1Cs

C6 è caratterizzato da un mood prettamente estivo e rilassato, in cui Neno riflette in maniera anche sottilmente cinica su quanto a volte ci complichiamo la vita, soffermandoci sui difetti degli altri o sulle futilità, senza realizzare che la vita, e in particolare le storie d’amore, possono funzionare solo con la semplicità.