Verrà pubblicato la prossima settimana Il Nostro Tempo (Olé Artist / Artist First), il brano realizzato dal progetto Nemico Invisibile, ideato da Annalisa Minetti, Mario Biondi e Marcello Sutera. Il ricavato è destinato all’Auser, Associazione per l’invecchiamento attivo.

Il progetto vede la partecipazione in musica e voce anche di Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Petra Magoni, Jean-Paul Maunick (Incognito) e il rapper Andrea Callà, insieme a tanti vocalist, artisti e musicisti che hanno aderito con entusiasmo, energia e vitalità a questa iniziativa solidale volta a sostenere ed accompagnare questi giorni incerti.

Il progetto Nemico Invisibile prevede una serie di incisioni audio eseguite da diversi artisti e guest.

Il primo tassello è il brano benefico Il Nostro Tempo, scritto da Mario Biondi, Annalisa Minetti e Veronica Brualdi e arrangiato da Marcello Sutera. Si tratta di una lettera in musica, piena di slanci verso il futuro e generata proprio per dare speranza e seminare amore.

Il ricavato sarà devoluto ad Auser, Associazione di volontariato e di promozione sociale che nelle diverse regioni Italiane, che con dedizione sta portando avanti iniziative di sostegno per le persone più fragili, sole e anziane durante l’emergenza sanitaria.

Sarà il Presidente di Auser Enzo Costa a rendicontare e condividere tutte le iniziative legate al progetto attraverso il proprio staff.

Saranno devolute tutte le somme raccolte attraverso le varie piattaforme digitali di downloading e di streaming, la monetizzazione delle visualizzazioni del videoclip sul canale YouTube, gli introiti editoriali e le somme derivanti dalle vendite delle T-shirt dedicate, sul conto corrente bancario preposto all’iniziativa – IBAN IT 67 X 03111 03253 000000010815 intestato ad Auser Presso: Ubi Bank via Crociferi 44 – 00187 Roma.

Il Presidente Auser Enzo Costa dichiara:

“Ringraziamo Annalisa Minetti, Mario Biondi, Marcello Sutera e gli artisti che hanno deciso di scendere in campo con il loro talento, per sostenere la nostra associazione. Grazie al loro impegno, la nostra rete di volontari potrà essere sempre più vicina ai tanti anziani soli e fragili così duramente colpiti dagli effetti della pandemia.”

Il progetto vede anche la partnership di Olè T-shirt for Artist che ha realizzato una collezione di magliette dedicate alla mission.

NEMICO INVISIBILE – LE DICHIARAZIONI DEGLI ARTISTI

Dodi Battaglia:

“La musica è un linguaggio che sa superare qualsiasi barriera, entra in comunicazione con la parte più profonda e sensibile delle anime. È la mia “alleata”, ideale per le iniziative di solidarietà.”

Mario Biondi:

“Essere presenti e attivi nel dare all’ambiente e a chi necessita supporto, oltre ad essere un dovere è principalmente un piacere. Dare è un’attititudine e mi fa bene”

Andrea Callà aka M.C.Calla:

“È un privilegio poter dare il mio, anche se piccolo, contributo a questo progetto dal grandissimo cuore. Troppe persone, soprattutto anziani, si trovano in grossa difficoltà, con un nemico invisibile che sembra non volerci abbandonare e che sta mettendo in ginocchio il mondo. Abbiamo bisogno di aiuto, di aiutare e aiutarci l’un l’altro supportandoci insieme per rialzarci più forti di prima, ed è esattamente ciò a cui il progetto Nemico Invisibile intende arrivare.”

Gaetano Curreri:

“In un momento così triste e complicato, è giusto dare una mano con la nostra arte. L’emergenza Coronavirus ha decimato quella che era la nostra memoria storica, i nostri vecchi e non solo, purtroppo. Auser è un’organizzazione per la quale la persona è protagonista e risorsa per sé e per gli altri in tutte le età. Sposare la loro causa e affiancarci al loro lavoro è stato bello e doveroso.”

Petra Magoni:

“Prendere parte ad un progetto collettivo come questo è qualcosa che desideravo, perché penso che sia sempre bello dare un messaggio di unità, sensibilità ed attenzione verso gli altri, soprattutto in un momento difficile come adesso. Noi sappiamo fare Musica, ed è questo che doniamo, con le migliori intenzioni e senza protagonismi.”

Annalisa Minetti:

“Operare nel sociale per me ha un grandissimo valore. Credo che la mia esperienza di vita mi abbia permesso di capire cosa sono le cose importanti. Questo momento di grande emergenza mi fa sentire la responsabilità di intervenire.”

Questa la lista completa dei musicisti e cantanti che hanno contribuito alla realizzazione del singolo Il Nostro Tempo: Aba, Alex Vella, Andrea Bertorelli, Andrea Celeste, Andrea D’Alessio, Antonio Granato, Cassandra De Rosa, Cristiana Polegri, David Florio, Denise Dimè, Diego Brancaccio, Ely Bruna, Francesco Mendolia, Frankie Lo Vecchio, Frida Bollani, Giacomo Voli, Gianluca Chiarella, Gionata Costa, Ilenia Romano, Incognito, Ivana Pellicanò, Jacopo Carlini, Jury Magliolo, Kelly Joyce, Laura Fioriti, Lorenzo Pagani, Luca Colombo, Marica Ranno, Massimo Greco, Natasha Vitanova, Riccardo Rinaudo, Roberta Finocchiaro, Saromi, Serena Brancale, Serena Carman, Stevie Biondi, Valentina Ducros, Valerio Longo e Zoe Ranno.

IL NOSTRO TEMPO – IL TESTO

Guardiamo dritto al centro

(al futuro)

senza arrenderci mai,

In questa curva di cielo azzurro, la libertà di amare

e di essere attenti a questa nostra terra e al mare

Questo è il nostro tempo e lo viviamo!

restiamo uniti apriamo l’anima

con un grande salto questo nostro mondo riuscirà a volare

A superare insieme un brutto sogno fatto di realtà.

Stop all’odio

Stop all’ego

Negativo porta negativo bro

Non so se mi spiego

Questi sono tempi in cui se scherzi scazzi

Voglio uscire dalla casa e via da ‘sti palazzi

Tornare al piu’ presto a beccarmi coi ragazzi

Riprendere i live con la mia band e andare avanti

Scatenar l inferno da k-rimini per tutta l’italy peace 1luv unity

te’ capi come Franky Hi Nrg

Faccio la mia cosa nella casa e nella casa io ci resto

Con un unico pretesto che finisca presto

Dio ci aiuti a risorgere

che Dio ci aiuti a riconoscere

Il nostro vero senso in questo mondo immenso

di Amore condiviso viviamo nel rispetto e l’unico contagio

sarà il tuo bel sorriso

Uomo anziano o vecchio

fonte di saggezza

ti abbiamo perso senza degno saluto

senza nemmeno una carezza

Ti porterò nel cuore sarai il mio buon umore nei mille giorni bui

Che Dio ci aiuti a risorgere (aiutiamoci)

che Dio ci aiuti a riconoscere

Il nostro vero senso in questo mondo immenso

di Amore condiviso viviamo nel rispetto

e l’unico contagio sarà il tuo bel sorriso

Che Dio ci aiuti