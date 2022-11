Nek: “La teoria del caos” anticipa l’album celebrativo “50\30”

Nek La teoria del caos significato del testo del primo singolo estratto dall’album celebrativo con cui il cantautore festeggerà i suoi primi 30 anni di carriera, 50\30.

Questo traguardo sarà festeggiato con 50\30 Il concerto, evento che avrà luogo al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’11 dicembre. Nel 2023 sarà poi la volta di nuovo live:

14 gennaio 2023 Europauditorium – BOLOGNA

16 gennaio 2023 Auditorium Parco della Musica – ROMA

21 gennaio 2023 Teatro Colosseo – Torino





Nek la teoria del caos significato del brano che anticipa 50\30

Venerdì 11 novembre arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali con distribuzione Warner Music La teoria del caos. Ecco come ne parla Filippo Neviani:

“La teoria del caos è un modello matematico che ci ricorda un dato essenziale: il mondo non segue un modello preciso e prevedibile. Lo si voglia o no nella nostra vita alberga anche il caos, questo piccolo spazio lasciato al caso, dove occorre essere preparati a cambiare i piani in qualsiasi momento. Nella scienza, nella vita, in amore“

Il nuovo singolo di Nek sarà contenuto nella raccolta celebrativa 50|30 fuori dal 2 dicembre. Il progetto sarà in pre-order, fisico e digitale, da venerdì 11 novembre e uscirà, oltre che in digitale, anche in cd e vinile numerato e colorato giallo trasparente.

Ecco la tracklist di 50\30 dove saranno contenuti anche 8 grandi successi dell’artista riarrangiati in occasione dei 30 anni di una carriera straordinaria e dei 50 anni di età di Nek.

La teoria del caos Fatti avanti amore (50|30 version) Lascia che io sia (50|30 version) Almeno stavolta (50|30 version) Se io non avessi te (50|30 version) Sei grande (50|30 version) Laura non c’è” (50|30 version) Dimmi cos’è” (50|30 version) Cuori in tempesta” (50|30 version) Money Honey (versione in inglese del singolo “La Teoria del caos)

Nek La teoria del caso testo e audio

In arrivo venerdì 11 novembre

Foto di Cosimo Buccolieri