Nek “Cosa ci ha fatto l’amore” è il nuovo singolo in attesa del tour

Nek Cosa ci ha fatto l’amore è il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album di inediti Il mio gioco preferito – parte prima. Il brano scelto è Cosa ci ha fatto l’amore, in radio dal 13 settembre 2019. Poi, il cantante partirà con il suo tour in Europa e nei teatri italiani.

Cosa ci ha fatto l’amore è stata scritta dallo stesso Nek, insieme a Davide Simonetta e Alex Andrea “Raige” Vella. La canzone è un’emozionante e intensa ballad dal sound incalzante. Il testo recita: “Cosa ci ha fatto l’amore / E quanto coraggio ci serve / Guarda che casino, ma sarà bellissimo“.

Come dice il titolo, il brano ha come tema l’amore e la forza sconvolgente che esso porta con sè. L’amore è in grado di rivoluzionare la vita e portare scompiglio, ma è un caos che si è disposti a sopportare. Anche a distanza di anni, l’amore per una persona si può far ancora sentire e può addirittura essere ritrovato. In fondo all’articolo, potete leggere il testo di Cosa ci ha fatto l’amore.

Il brano è accompagnato da un videoclip, disponibile online sempre dal 13 settembre. Nek ne ha dato la notizia con un video pubblicato sui propri social e realizzato insieme alla figlia Beatrice (potete vederlo qui).

Nek live, IL MIO GIOCO PREFERITO – EUROPEAN TOUR

L’uscita del singolo Cosa ci ha fatto l’amore precede di pochi giorni l’inizio del nuovo tour di Nek. Il primo appuntamento live sarà il concerto del 22 settembre 2019 all’Arena di Verona. La serata darà inizio a Il mio gioco preferito – European Tour, in partenza poi ufficialmente a novembre.

Il mio gioco preferito – European Tour farà tappa nei principali teatri d’Italia e nelle grandi città europee. Durante i live, Nek proporrà dal vivo i brani del suo ultimo album, nonché le hit pubblicate in oltre venticinque anni di carriera.

Ad oggi, il calendario del tour prevede oltre 30 date in Italia e in Europa. Ecco le tappe ad oggi confermate:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

13 dicembre – BORGOSESIA (VC) – Teatro Proloco

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

Date 2020

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team

NEK Cosa ci ha fatto l’amore, il testo

Qui di seguito potete leggere il testo di Cosa ci ha fatto l’amore:

Mi sono ritrovato qui

Quanto tempo che è passato

Fingevo non fosse così

Poi il dolore mi ha cambiato

A te è bastata un’ora

Sei tu quella sicura

Perché restare in piedi a volta fa paura

E tu lo ripetevi sempre

Devi imparare a camminare

Ma chi è come me non sceglie

Corre per dimenticare

E da tutto fino in fondo

Fino all’ultimo secondo

Perché d’amore non si muore sai

Si muore senza

Io che sogno ad occhi aperti

Tu che invece ti nascondi

Amore mio ti aspetto ancora

Se mi dice che ritorni

Perché la vita è un po’ una stronza

Ma ci ha resi forti

Ci saranno ancora giorni certi, giorni

Per dirsi che va tutto bene

Anche quando non va bene niente

Io che mi verso del vino

Mentre tu balli in mutande

Cosa ci ha fatto l’amore

Ci ha fatto giurare per sempre

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Chiederti, “Va tutto bene?”

Anche quando non è più importante

Sorridere senza un motivo

Provare anche a farmi da parte

Cosa ci ha fatto l’amore

E quanto coraggio ci serve

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Ci siamo ritrovati qui

Una casa da disfare

Vecchie scatole e routine

Insomma niente di speciale

Chissà se abbiamo detto tutto

O se il silenzio vale il doppio

Perché d’amore non si muore sai

Si muore senza

Tu che dici, “Mi dispiace”

Io che so di è la colpa

Amore mio ti aspetto ancora

Come la prima volta

Perché la vita è un po’ una stronza

Ma a noi non tocca

Ci saranno ancora giorni certi, giorni

Per dirsi che va tutto bene

Anche quando non va bene niente

Io che mi verso del vino

Mentre tu balli in mutande

Cosa ci ha fatto l’amore

Ci ha fatto giurare per sempre

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Chiederti, “Va tutto bene?”

Anche quando non è più importante

Sorridere senza un motivo

Provare anche a farmi da parte

Cosa ci ha fatto l’amore

E quanto coraggio ci serve

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Sarà bellissimo

Sarà bellissimo

Sono disposto a rifare

Gli errori che ho fatto con te

E il tempo ti insegna a lasciare

Ma mai a perdere

Cosa ci ha fatto l’amore

Ci ha fatto sperare per sempre

Guarda che casino ma sarà bellissimo con te