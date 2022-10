Nek: 30 anni di carriera e 50 di età in “50|30 – Il Concerto”, il live con tutti i successi in scaletta

Nek festeggia i 30 anni di carriera a Milano.

Un concerto unico nel 2022 per festeggiare i 50 anni di età e i 30 di carriera di Nek.

Appuntamento a Milano al Teatro degli Arcimboldi con il cantante che lo scorso 6 gennaio ha compiuto 50 anni.

Era il 1992 quando, appena ventenne, Nek pubblicava il suo album di debutto omonimo. LEGGI QUI

NEK 50|30 IL CONCERTO

Ora che sono passati 30 anni Filippo Neviani è pronto a festeggiare l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, un unico appuntamento live per 50|30, occasione per ascoltare dal vivo i successi di questi anni. Brani come Laura non c’è, Lascia che io sia, Se io non avessi te e Fatti avanti amore saranno certamente in scaletta.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 7 ottobre.

