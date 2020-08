Cosa Resterà degli Anni ’90: 1992 con Carboni, l’esordio di Nek e gli 883

Continuiamo il nostro viaggio nella musica degli anni ’90. Dopo aver percorso il 1990 e il 1991, ora tocca al 1992.

SANREMO 1992

Il Sanremo 1992 fu condotto da Pippo Baudo con Milly Carlucci, Brigitte Nielsen ed Alba Parietti, una valletta diversa per ogni serata.

La gara dei big fu vinta da Luca Barbarossa con il brano Portami a ballare dedicata a sua mamma:

Parlami di te di quello che facevi

se era proprio questa la vita che volevi

di come ti vestivi di come ti pettinavi

se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri.

Al secondo posto uno dei capolavori cantati da Mia Martini, Gli uomini non cambiano.

Al terzo posto, come di consueto negli anni ’90, arriva il vincitore della categoria Giovani dell’anno precedente, ovvero Paolo Vallesi con La Forza della Vita.

Nella categoria Nuove Proposte, hanno la meglio sulla concorrenza la coppia Aleandro Baldi e Francesca Alotta con la loro Non Amarmi che, negli anni, diventerà una hit conosciuta da tutti.

Ma il vero successo tra i ragazzi, però, lo conquista Alessandro Canino e la sua Brutta anche se arriva solo al 6° posto.

Vi consiglio di guardare il video perché fa tenerezza, fa tenerezza l’ingenuità e la semplicità con cui è stato girato.

Nel cast delle Nuove Proposte di quell’anno c’erano anche Alessandro Bono con Andrea Mingardi, Rita Forte, gli Statuto, Tosca e Gatto Panceri. Questi ultimi 2 non arrivarono neanche alla finale.

Continuate nella pagina successiva per scoprire tutto sul Festivalbar, appuntamento musicale cult degli anni ’90.