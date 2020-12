In Copertina

Novembre 2020 Top e Flop: bene X-Factor, poco a fuoco il cast di Amici e tra gli artisti...

I Top e i Flop del penultimo mese di questo strano e difficile 2020. .

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #49: Sfera Ebbasta ferma l'ingresso di Mina e Renato Zero

Sfera Ebbasta domina le prime classifiche di vendita Fimi del mese di dicembre. Il rapper di Cinisello primo tra album, singoli e vinili. .

Vasco Rossi, svelato il titolo della canzone in uscita il 1° gennaio 2021

Con un video postato su Instagram, Vasco Rossi ha svelato il titolo del singolo in uscita il 1° gennaio 2021 e presentato nel programma televisivo di Roberto Bolle.

Classifica Spotify Settimana #49: Sfera Ebbasta si conferma al Top

Sfera Ebbasta conquista la classifica Spotify anche questa settimana. L'artista di Cinisello piazza ben 9 brani nelle prime 9 posizioni.

X Factor 2020 la semifinale: resoconto e pagelle della puntata

Una puntata con due manche, una di queste dedicata ai Featuring.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 dicembre

Radio date 4 dicembre.Questa settimana, nel radio date, tante novità e tanto spazio ai nomi emergenti della musica italiana e ai nomi storici come Gianni.

This Is Elodie X Christmas Ep: in arrivo il nuovo progetto natalizio con 6 tracce inedite

Elodie è l'artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020. Un risultato da festeggiare con l'uscita di This Is Elodie X Christmas Ep.

Il critico musicale Michele Monina intervista Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia

Una lunga chiaccherata per parlare del sito, di Area Sanremo, degli artisti emergenti e, sopratutto, del ritrovato ruolo da manager.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Videointervista a Le Larve aspettando Sanremo Giovani 2020

Le Larve, cantautore romano il cui vero nome è Jacopo Castagna, tenta la carta del Festival 2021 attraverso la finale di Sanremo Giovani.

Videointervista a Neno: “Bisogna accettarsi per quello che si è”

E' uscito il nuovo singolo di Neno Bla Bla Bla. Lo abbiamo contattato via Zoom per una videointervista, una chiacchierata a 360 gradi.

Videointervista a Greta Zuccoli aspettando Sanremo Giovani 2020

Greta Zuccoli è pronta per affrontare la finale di Sanremo Giovani con il brano Ogni cosa sa di te, prodotta da Diodato e Tommaso Colliva.

Videointervista ai Pinguini Tattici Nucleari: “L'ironia ti porta ad avere una visione del mondo molto interessante”

Videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico dei Pinguini Tattici Nucleari Ahia!, 7 tracce musicalmente eterogenee.

Videointervista a Davide Shorty aspettando Sanremo Giovani 2020

Davide Shorty ha superato la selezione di AmaSanremo conquistando il secondo posto nella quinta puntata del programma con il brano Regina.

Sanremo 2021: i giochi sono quasi conclusi, tra due settimane l'annuncio dei big in gara

Sanremo 2021 Big in gara... il momento dell'annuncio da parte di Amadeus dei 20 (ma potrebbero diventare 22 o 24) artisti in gara nella categoria Campioni è sempre vicino. Il Direttore artistico (che ha iniziato delle canzoni qui) li svelerà infatti il 17 dicembre in prima serata su Rai1 nel corso della finale di Sanremo...

Marco Carta: in un'intervista a Verissimo svela la data di uscita del nuovo album

Marco Carta, ospite a Verissimo, ha svelato la data di uscita del nuovo album, che arriverà a due anni da "Bagagli Leggeri".

Continuano i record per Laura Pausini che trionfa con Kelly Isaiah a La Voz España

L'artista era stato eliminato a metà percorso ma la cantante ha creduto in lui dandogli una seconda possibilità.

Massimo Ranieri: il nuovo album “Qui e Adesso” e lo show in prima serata su Raitre

E' uscito il 27 novembre il nuovo album di Massimo Ranieri Qui e Adesso, 17 tracce tra inediti e rivisitazioni nate dalla collaborazione con Gino Vannelli.

MTV New Generation: l'artista di dicembre è Ibisco con “Ragazzi”

È Ibisco con il videoclip del brano "Ragazzi" l’Artista Del Mese di dicembre selezionato da MTV New Generation.

Melancholia: già fuori il primo EP della band rivelazione di X Factor 2020

Nove brani in inglese compongono la tracklist del progetto.

Ligabue: il racconto degli inediti di “7” traccia per traccia

E' uscito il nuovo progetto di Ligabue 7, che raccoglie 7 brani inediti ritrovati nel cassetto dei ricordi durante il lockdown. Ecco il racconto traccia per traccia.

Achille Lauro per Natale lancia Jingle Bell Rock feat. Annalisa

Achille Lauro sceglie un grande classico come singolo di Natale: Jingle Bell Rock. Per questo nuovo lavoro consolida la sua collaborazione con Annalisa, dopo i feat.

Fedez: è ora attivo 'Zedef', il canale Twitch ufficiale dell'artista

È ora online il nuovo canale ufficiale di Fedez su Twitch! Il nome dell’account è Zedef, ovvero Fedez al contrario.

Boomdabash: “Non abbiamo mai prodotto un pezzo con l'intenzione di farne un tormentone.”

Uscirà l'11 dicembre il nuovo progetto discografico dei Boomdabash Don't Worry Best Of (2005-2020), presentato oggi in conferenza stampa.

Renato Zero canta le declinazioni dell'amore nel singolo “C'è”

Il brano è estratto da Zerosettanta Volume Uno, capitolo conclusivo della trilogia di album inediti del cantautore romano.

Gianni Togni: una nuova versione de “La Luce delle Stelle” per augurare buon Natale

Prosegue il momento d'oro di Gianni Togni, che il 4 dicembre pubblicherà una nuova versione del brano La Luce delle Stelle.

X Factor 2020: a poche ore dalla semifinale ecco gli artisti più seguiti, ascoltati e trasmessi

Andiamo a scoprire i dati Instagram, Spotify e Earone dei cinque semifinalisti del programma.

Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo Ep “Ahia!”, nato durante il lockdown

Il 4 dicembre è il giorno dell'uscita per Sony Music del nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari Ahia!. La band ne ha parlato in una conferenza stampa virtuale.

X Factor 2020 semifinale: ecco gli ospiti e i brani assegnati ai semifinalisti

La prima manche sarà caratterizzata dai duetti dei 5 semifinalisti con artisti affermati.

Le Vibrazioni: una inedita versione di “Dedicato a Te” sigla della serie tv “Il Silenzio dell'Acqua”

Una nuova versione orchestrale del brano de Le Vibrazioni Dedicato a Te è stata scelta come sigla della fiction di Canale 5 Il Silenzio dell'Acqua.

Sfera Ebbasta: “Famoso” è il quarto album più ascoltato nel mondo su Spotify

Proseguono i record che riguardano il nuovo album di Sfera Ebbasta Famoso che in una sola settimana ha conquistato il disco di platino.

Anteprima Video: il corto di Marcello Pieri che racconta il brano “In Punta di Piedi”, scritto per Marco Pantani

In Punta di Piedi è il nuovo singolo di Marcello Pieri, scritto per Marco Pantani. Il corto che ne racconta la storia è in anteprima su All Music Italia.

