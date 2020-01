Dopo un 2019 passato a celebrare una carriera che ha toccato l’importante traguardo dei 25 anni anche con la partecipazione al Festival di Sanremo (Qui la nostra videointervista), ora Universal Music ha annunciato una importante novità che riguarda i Negrita. Dopo aver pubblicato lo scorso autunno una particolare versione dell’album Reset (ne abbiamo parlato Qui), ora verranno resi disponibili per la prima volta in vinile tre album che hanno scalato le classifiche negli anni scorsi.

ritornano in una nuova veste e con una qualità audio sorprendente.

Radio Zombie nella nuova versione conterrà anche 3 versioni demo mai pubblicate delle canzoni Non Ci Guarderemo Indietro Mai, Vertigine e 1992. Saranno presenti anche le extended version di Radio Zombie part 2 & 3.

“Siamo davvero felici di vedere pubblicati in vinile tre album a cui siamo molto legati e che hanno contribuito fortemente a renderci quello che siamo. La riscoperta odierna degli Lp ci permette di colmare una lacuna nella nostra discografia e, in qualche modo, per i fan sarà come se quei brani suonassero per la prima volta.”

Queste le parole della band di Pau, Drigo e Mac.

NEGRITA

Si tratta del primo album uscito nel 1994, anticipato dal singolo Cambio. Verranno poi estratti anche i brani Rumore e Lontani Dal Mondo e i relativi videoclip. Dopo l’arrivo dell’album la band partì per un lungo tour di 140 date nei club italiani.

LATO A

Cambio

Bum Bum Bum

Militare

Bonanza

Man in the corner

LATO B

R.J.(angelo ribelle)

Corvo nero

Rumore

Peace Frog

Lontani dal mondo

Ehi! Negrita

RADIO ZOMBIE

Si tratta dell’album uscito nel 2001 anticipato dal fortunato singolo Bambole. Riuscì a confermare i Negrita come una delle realtà più solide e fresche del panorama rock italiano. E’ l’ultimo album che vede la band nella formazione originale, visto che dopo la pubblicazione uscì Roberto “Zama” Zamagni.

Buon riscontro anche del secondo singolo Non Ci Guarderemo Indietro Mai. La nuova versione comprenderà un doppio Lp rimasterizzato, con 3 Demo Version sul lato B del secondo Lp.

LATO A

1992

Bambole

Non ci guarderemo indietro mai

Alienato

LATO B

1. Hemingway

2. Vertigine

3. A un passo dalle nuvole

4. Luna

LATO C

Welcome to the world

Aria

Prima del grande giorno

Radio Zombie part 2 & 3

LATO D

Nessuna promessa (1992)

Noi (Non ci guarderemo indietro mai)

Vertigine

L’UOMO SOGNA DI VOLARE

Grazie a un tour in Sudamerica, i Negrita iniziarono a registrare l’album a Salvador de Bahia, per proseguire poi in Spagna.

Il primo singolo fu Sale, lanciato esclusivamente sul web, al quale seguì Greta, anche se il grande successo arrivò grazie a Rotolando Verso Sud, brano che conquistò anche le radio e il cui video vinse il Premio Videoclip Italiano 2005.

L’album vendette 100’000 copie.

LATO A

1. L’uomo sogna di volare

2. Mother

3. Greta

4. Destinati a perdersi

LATO B

1. Rotolando verso sud

2. Il mio veleno

3. Tutto bene

4. Alzati Teresa

5. Il branco

NEGRITA – LA TEATRALE + RESET CELEBRATION

“Come vi avevamo annunciato, non abbiamo alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per ripartire per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera. Nel frattempo anche Reset ha compiuto gli anni, quindi perché non approfittarne per rispolverare qualcosa che non suoniamo da un po’? Insomma, aiutateci a cominciare i prossimi venticinque anni come avete fatto fino ad ora!”

17.01 Arezzo, Teatro Petrarca

18.01 Arezzo, Teatro Petrarca

19.01 Arezzo, Teatro Petrarca

21.01 Mantova, Teatro Sociale

24.01 Lugano, Palacongressi

25.01 Brescia, Teatro Display

27.01 Ancona, Teatro Delle Muse

29.01 Lecce, Teatro Apollo

30.01 Rende (Cs), Teatro Garden

01.02 Roma, Auditorium Conciliazione

07.02 Cesena, Nuovo Teatro Carisport

08.02 Torino, Teatro Colosseo

10.02 Milano, Teatro Dal Verme

11.02 Bergamo, Teatro Creberg

14.02 Montebelluna (Tv), Palamazzalovo

15.02 Varese, Teatro Openjobmetis

19.02 Udine, Teatro G. Da Udine

20.02 Parma, Teatro Regio

23.02 La Spezia, Teatro Civico

25.02 Pescara, Teatro Massimo

26.02 Bologna, Auditorium Manzoni

28.02 Milano, Teatro Dal Verme

29.02 Montecatini (Pt), Teatro Verdi

02.03 Verona, Teatro Filarmonico

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI