I Negrita live a Milano per ALC – Associazione Laura Coviello Contro La Leucemia ODV

Negrita in concerto a favore di ALC – Associazione Laura Coviello Contro La Leucemia ODV – per un evento, a scopo benefico, che unisce la grande musica con la solidarietà.

Una delle band italiane rock più noto e amate dal pubblico terrà un evento unico il 19 maggio 2022, alle ore 21:00. I Negrita saliranno sul palco del Teatro Nazionale di Milano.

I biglietti per il concerto sono già disponibili. Questi i prezzi: Poltronissima € 50 + dp//Poltrona € 40 + dp//Prima galleria € 30,44 + dp//Seconda galleria € 26,09 + dp

In fase di pagamento del biglietto, acquistando sul sito Ticketone, sarà inoltre possibile effettuare una donazione volontaria integrativa, a partire da € 5 da destinare direttamente all’ASSOCIAZIONE LAURA COVIELLO CONTRO LA LEUCEMIA ODV.





ALC nasce nel 1996 e si distingue per l’impegno profuso nel sopperire alle difficoltà che, in molti casi, gli ospedali pubblici hanno nel reperire fondi necessari ad alleviare le sofferenze di coloro che sono sottoposti a trapianto di midollo osseo. In particolare, ALC, fin dalla sua fondazione, è stata a fianco del Centro Trapianti Midollo Osseo del Policlinico di Milano. Una realtà voluta da Francesco e Nicola, fratelli di Laura Coviello, a cui l’Associazione è dedicata e che ne porta avanti gli obiettivi.

Per Laura, infatti, contavano le persone. Studiava per diventare cardiochirurgo e quando le diagnosticarono la leucemia, stava facendo tirocinio al San Paolo. Quella stessa sera disse: “I**o vado in pronto soccorso ad aiutare. Non rimango a letto”. È proprio questo lo spirito che fin dal 1996 ha animato ALC, che con il suo operato è stata sempre al fianco dei pazienti, per cercare di rendere la loro degenza più umana.

L’Associazione, negli anni, non solo è stata in grado di acquisire e donare macchinari per le cure e le diagnosi, ma ha offerto sostegno psicologico e ascoltato i bisogni di chi è obbligato al lungo ricovero.

Il 19 maggio sarà l’occasione per ALC di festeggiare i suoi venticinque anni di attività con un anno di ritardo a causa della pandemia ma con i Negrita e la loro musica ad appoggiare questo grande progetto che, fra i prossimi obiettivi, si pone l’acquisto di un nuovo ecografo portatile di ultima generazione da devolvere al Centro Trapianti Midollo Osseo del Policlinico di Milano.