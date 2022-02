NEGRAMARO: torna sui palchi dei teatri italiani (ed esteri) rivisitando le il proprio repertorio in versione intima e essenziale

Negramaro Unplugged European Tour 2022 ripianificato a settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022.

Roberto De Luca di Live Nation, questa mattina, ha aperto la conferenza stampa spiegando che il tour previsto per marzo/aprile 2022 dei Negramaro nei palazzetti è stato posticipato all’autunno 2022, per via delle restrizioni sulle capienze ridotte. Questo tour era già il piano B di un precedente tour programmato nel 2021 negli stadi, posticipato a causa del prolungarsi della situazione pandemica.

Arrivati a questo punto, programmare un’altra volta un piano C sarebbe stato impossibile, perché ovviamente ciascun organizzatore ha dovuto spostare i propri appuntamenti più avanti e non ci sono abbastanza spazi per tutti. De Luca ha continuato poi così:

Scegliendo la certezza al posto dell’incertezza, che comunque purtroppo regna ancora sovrana, abbiamo pensato di andare a effettuare un tour che in realtà era già nella nostra testa e in quella dei Negramaro: un tour acustico.

Anche per avvicinarci al pubblico, che l’elemento che manca di più a tutti quanti. Abbiamo quindi rispolverato quell’idea e l’abbiamo ampliata, rendendolo un tour non soltanto italiano, ma europeo.

I Negramaro hanno riorganizzato il ritorno live a partire da fine settembre in una veste inedita: il tour sarà infatti in versione unplugged nei maggiori teatri italiani. 10 concerti sono inoltre previsti in alcune città europee. Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto intraprendere con Live Nation, offrendo uno show nuovo e garantendo le massime condizioni di sicurezza.

Durante l’incontro in diretta streaming di stamattina, Giuliano Sangiorgi ammette di essere davvero stanco di questa situazione. Il confronto con i fan e i giornalisti è sempre stato fondamentale per l’artista, non a caso Contatto è anche il titolo dell’ultimo album della band uscito a fine 2020, nonostante non fosse un progetto legato alla pandemia in atto.

I Negramaro, negli ultimi anni, hanno conquistato le più grandi venue italiane e non, dai palazzetti, ai grandi festival, agli stadi. Con il loro Unplugged European Tour 2022 ritornano nei teatri dopo 14 anni di assenza. Giuliano ha raccontato:

Si parla di ritorno perché già nel 2008 siamo stati protagonisti di uno spettacolo per noi incredibile nei teatri e in Europa con il disco La Finestra del 2007. Già allora ci eravamo ripromessi di farlo nuovamente, ma solo dopo aver accumulato tutta l’esperienza possibile per poterlo rifare. Ci siamo resi conto che, avevamo fatto davvero un bellissimo lavoro intorno ai brani e che lo avremmo rifatto nel momento in cui saremmo stati ancora più capaci.

I teatri sono posti magici, che avvicinano molto di più rispetto ai palasport o gli stadi. Quindi, secondo me, con l’Unplugged European Tour 2022 in un certo senso stiamo cercando di cogliere la gioia di questo momento, di portare voglia di contatto, anche all’estero, e di viaggiare verso direzioni comuni.



Il contatto con il pubblico, le emozioni della gente sono il nutrimento per fare qualcosa di nuovo, per continuare a scrivere nuova musica.

L’anno prossimo i Negramaro festeggeranno inoltre i 20 anni di carriera, quindi ne hanno approfittato anche per rivisitare anche ai loro grandi successi. Le canzoni in versione unplugged saranno nude, completamente vicine all’essenza della scrittura e delle emozioni che hanno fatto nascere quelle canzoni. Anche la maniera di portare queste canzoni in tour rispecchierà l’esigenza di contatto, di sentirsi vicini.

Giuliano Sangiorgi aggiunge un pensiero rivolto alla figlia Stella:

Se non altro, voglio andare in tour per fare sentire a mia figlia, che ha più o meno l’eta di questo strano periodo, quello che per 20 anni ho sentito con i miei fratelli di sangue, Salvatore e Luigi, e con i miei fratelli di anima e musica, i Negramaro.

Per lei, oggi vorrei ripartire dai teatri, portarla in giro, farle vedere il mondo. Per farle vedere che fuori dalla porta di casa non dovrà essere diffidente e vorrei che amasse il mondo come lo abbiamo amato noi.

Questa ripartenza è anche uno slancio verso il mondo che voglio che rimanga dentro di me e di noi. Sono veramente fiero di poterle raccontare, finalmente senza le parole, quello che può rendere grande la nostra amicizia e la nostra musica.

Sulla situazione drammatica che il settore dei concerti sta vivendo, è intervenuto ancora Roberto De Luca, che ha spiegato:

Dunque, io voglio ricordare, per quello che riguarda la società che amministro, che nel 2020 abbiamo fatturato il 96% in meno rispetto al 2019. Nel 2021, il 99,6% in meno, che significa non fatturare nulla. Quello che rimane, 0,4%, è servito per i nostri dipendenti, più di 70, che, anche usufruendo della cassa integrazione, sono tutti stati pagati regolarmente, se non per un mese. Il nostro sforzo è stato quello di tenere in vita tutte le persone che lavorano a stretto giro con noi.

Molti lavoratori dello spettacolo, però, soprattutto quelli che operano dietro al palco, hanno cambiato lavoro e ora fanno proprio altri mestieri. Questo è un fenomeno gravissimo. Da parte del Governo ci sono gravissimi ritardi, che noi possiamo anche comprendere. Devo dire, però, che il settore che più è stato colpito è proprio quello della musica dal vivo. Noi non lavoriamo, neanche ora. Andremo in tour con i teatri, che sono aperti al 100%. Tutto il resto no.

Ritengo che i contributi governativi siano assolutamente insufficienti e che, a volte, si lavori anche un po’ in modo tendenzioso per risparmiare qua e là. Permettere a noi di vivere significherebbe far vivere tanti altri. Non possiamo perdere un altro anno. È impensabile, per qualsiasi azienda.

Negramaro Unplugged European Tour 2022

I biglietti per le date del Tour dei Negramaro previste a marzo/aprile 2022 nei Palazzetti verranno rimborsati. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per maggiori informazioni sulle richieste dei rimborsi, visitate il sito www.livenation.it/show-updates.

I nuovi biglietti per il Negramaro Unplugged European Tour 2022 nei Teatri saranno disponibili da mercoledì 16 febbraio ore 11.00 per 48 ore – tramite una prevendita anticipata dedicata ai possessori dei biglietti del tour nei Palazzetti. Dal 18 febbraio ore 12:00 invece tramite vendita generale sulle principali piattaforme di vendita. Tutte le informazioni le trovate su www.livenation.it/negramaro.







Le date in Italia:

30 Settembre: Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 Ottobre: Sanremo, Teatro Ariston

10 Ottobre: Bergamo, Teatro Creberg

13 Ottobre: Brescia, Gran Teatro Morato

16 Ottobre: Padova, Gran Teatro Geox

19 Ottobre: Firenze, Tuscany Hall

22 Ottobre: Napoli, Teatro Augusteo

25 Ottobre: Lecce, Teatro Politeama Greco

28 Ottobre: Catania, Teatro Metropolitan

31 Ottobre: Bari, TeatroTeam

5 Novembre: Mantova, Grana Padano Theatre

8 Novembre: Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 Novembre: Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 Novembre: Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Le date in Europa: