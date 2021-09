Negramaro: qualcosa bolle in pentola... nuova musica o live in arrivo?

I Negramaro stanno tornando con una novità.

L’ultimo album della band capitanata da Giuliano Sangiorgi, Contatto, è uscito a novembre del 2020 anticipato dal singolo omonimo fuori un mese prima.

Sia album che singolo sono stati certificati con il disco d’oro (oltre 25.000 copie per il disco e oltre 35.000 per il singolo).

A gennaio di quest’anno è stato lanciato il secondo e ultimo estratto, La cura del tempo.

In seguito la band ha partecipato in veste di ospite al Festival di Sanremo 2021 dove hanno presentato 4/3/1943 di Lucio Dalla e Meraviglioso di Domenico Modugno, canzone già incisa qualche hanno da Sangiorgi e company.

Successivamente la band ha ricevuto il Premio Amnesty e Giuliano si è dimostrato come sempre attento alla nuova musica italiana che gira coverizzando sui social La canzone nostra di Mace, Blanco & Sfera Ebbasta e ospitando a casa sua il giovane compagno di scuderia, Sangiovanni, in occasione della prima data del suo tour in Puglia.

Ma cosa bolle in pentola per la band?

NEGRAMARO novità in arrivo

L’indizio è inequivocabile, il profilo Instagram della band capitanata da Giuliano Sangiorgi è stato completamente resettato.

Tutte le foto sono state archiviate, una mossa pubblicitaria per creare l’attesa per un nuovo annuncio che ha preso piede negli ultimi anni in Italia e partita dall’America.

Quindi un grande annuncio sta per arrivare… quello che ancora non è noto, ma è questione di giorni è cosa ci riserveranno i Negramaro.

Le ipotesi più realistiche al momento sono tre…

Ipotesi uno. L’arrivo di un singolo inedito, seguito da un nuovo album anche se, va detto, è passato solo un anno dall’uscita dell’ultimo progetto discografico e la band solitamente ha tempi molto più lunghi per la realizzazione di un disco.

La seconda ipotesi potrebbe essere l’annuncio di un nuovo tour, quello legato all’album Contatto per l’appunto anche se, solitamente per questo tipo di comunicazioni non si resetta completamente il profilo Instagram.

Infine, terza ipotesi, l’uscita di una nuova versione, arricchita con nuovi brani e contenuti, dell’album Contatto che ancora molto potrebbe dare dal punto di vista delle vendite.

Insomma non ci resta che aspettare le prossime settimane se non addirittura i prossimi giorni per conoscere la novità che i Negramaro hanno in serbo.