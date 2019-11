Periodo di grandi soddisfazioni per i Negramaro e Giuliano Sangiorgi.

La band è protagonista del nuovo docu-film di RaiPlay L’anima vista da qui che festeggia di 20 anni di carriera della band, mentre Giuliano Sangiorgi presta la sua voce al brano Nell’Ignoto, tratto dalla colonna sonora del film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

È disponibile dal 15 novembre in esclusiva su RaiPlay L’anima vista da qui, che racconta gli ultimi tre anni di vita della band. Dalla genesi dell’album Amore che torni, fino agli highlights del tour e degli eventi della vita privata (la nascita dei figli, il momento delicato vissuto da Emanuele Spedicato).

Il documentario è prodotto da Sugar e Gadeep.

Il documentario è stato presentato il 25 ottobre alla Festa del Cinema di Roma con un evento speciale insieme a Vanity Fair. È arrivato per i 20 anni di carriera della band,

Al docu-film ha partecipato anche Alessandro Borghi che recita un monologo scritto da Giuliano Sangiorgi che apre e chiude il documentario.

“C’è un istante esatto in cui i pianeti tutti dell’universo si allineano perfettamente tra loro. E in questa perfezione puntuale e precisa, nel caos interstellare che ci appartiene, noi ritroviamo il nostro ordine nel mondo”.

Il film si apre così e, grazie alle canzoni che hanno reso celebri i Negramaro, riesce a mostrare il lato nascosto della loro musica e del loro successo.

Un viaggio tra semplicità, amicizia, amore e famiglia raccontato con un linguaggio schietto e moderno per arrivare alla promessa “sogno più lungo del mondo” e le emozioni vissute dalla band.

Il documentario è stato diretto da Gianluca Grandinetti che lo descrive così.

“Descrivere la realtà attraverso la telecamera è stato tanto coinvolgente quanto “violento” e lo è molto di più quando davanti hai gente dall’animo vero, come i Negramaro, che vivono a fondo attraverso l’unione le grandi gioie e le grandi difficoltà.”

NEGRAMARO – LOCANDINA L’ANIMA VISTA DA QUI

Gli impegni cinematografici di Giuliano Sangiorgi non finiscono qui. Il cantautore, infatti, sarà protagonista del film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle cantando il brano Nell’Ignoto (Into the Unknown) che accompagnerà i titoli di coda del lavoro.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 27 novembre.

Nel corso della canzone originale Nell’Ignoto (Into the Unknown) Elsa scopre di doversi allontanare da casa per scoprire una verità nascosta sul suo passato.

Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno. Se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

Foto di copertina tratta dai social dei Negramaro.