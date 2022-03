La Nazionale Cantanti Italiana attiva il numero solidale “Profughi di guerra” per l’Ucraina

Come al solito la Nazionale Cantanti, insieme con Partita del Cuore e Progetto Arca, fa partire un numero solidale per aiutare l’Ucraina raccogliendo fondi a sostegno dei profughi di guerra.

Il numero 45527 è attivo da lunedì 7 marzo e fino al 31 Marzo.

La nota stampa diffusa recita quanto segue: Tra le sirene, gli scoppi degli ordigni, le urla, risuonano in ogni angolo del Paese anche altri, terribili, suoni: i pianti dei bambini. Il conflitto, secondo le organizzazioni umanitarie, mette a rischio 7,5 milioni di bambini e bambine in tutto il Paese.

Danni fisici, forte disagio psicologico e sfollamento sono solo alcune delle conseguenze immediate che graveranno sui bambini in seguito all’escalation di violenza. Tra le famiglie chi può fugge verso occidente, attraversando quei pochi spiragli rimasti aperti. Ma soprattutto chi può mette in salvo i propri bambini. La speranza di un futuro, per il Paese, adesso, è riposta in loro.

È ovvio quindi che raccogliendo fondi per sostenere aiuto ed assistenza ai PROFUGHI di GUERRA dell’Ucraina, in particolare ai BAMBINI, si possa fare molto.

Un convoglio di 5 mezzi gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca sono partiti in emergenza per distribuire materiale umanitario al confine tra Romania ed Ucraina per dare il primo aiuto ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra nel loro paese.

Dopo solo un paio di giorni i volontari di Progetto Arca sono stati raggiunti da una delegazione formata da rappresentanti di Nazionale Italiana Cantanti e di Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus, in collaborazione con Givova.

Nazionale cantanti: gli obbietti di Profughi di guerra

Gli obiettivi della missione a breve termine sono:

Allestire un campo di primo soccorso nella città di Sirèt in Romania a 1 km dall’Ucraina per offrire pronta accoglienza, cibo e beni di prima necessità ai profughi che attraversano il confine.

Garantire un supporto dedicato alle mamme e ai loro bambine e bambini rimasti soli perchè mariti e padri sono al fronte.

Garantire un viaggio sicuro e facilitare il ricongiungimento di famiglie ucraine che hanno parenti nel nostro paese.

Preparare l’accoglienza in Italia delle famiglie in arrivo mettendo a disposizione strutture ed equipe multidisciplinari.

Con il numero solidale 45527 sarà possibile sostenere il progetto “Profughi di Guerra” fino al 31 Marzo donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro.

Maggiori info su: www.progettoarca.org, www.nazionalecantanti.it e www.partitadelcuore.it.