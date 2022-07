Nayt torna prodotto da Canova e si apre ancora di più in “Paraguai”, un brano che che prova ad alleggerire la malinconia

Nayt Paraguai testo del nuovo singolo fuori da venerdì 8 luglio 2022.

Ci aveva lasciati con DOOM, nel 2021, un album che era la fine di un viaggio nel fondo dell’animo umano, alla scoperta dei meandri della sua sfera intima che aveva già iniziato a svelare con il precedente MOOD.

Ora che la discesa è completa, dalla Giudecca non si può che risalire e l’artista torna con PARAGUAI.

Nayt Paraguai testo e audio del nuovo singolo

Fuori per Columbia Records Italy / Sony Music Italy, il nuovo brano è prodotto da CanovA e ha delle influenze lo-fi ma mira a convergere verso una direzione più pop, segnali d’apertura che avevamo già incontrato in alcune tracce dal respiro melodico che componevano MOOD.

Paraguai conferma il percorso evolutivo dell’artista, in cui sperimenta un contrasto artistico tra il beat, ritmicamente energico, e la voce, che ha una sfumatura triste ed è accompagnata da un testo nostalgico, con l’obiettivo di alleggerire la malinconia.

sembro stupido quando mi parli

non so se sei fatta o vuoi farti

vuoi guidare tutti i miei sbagli? ok

lo sai fare meglio degli altri

non so che hai sei sempre diversa

cambi da un’ora all’altra le idee oh no

tu non pensi mai a chi ti pensa

torni quando ti ho rimossa che stress

sa che non sono un bugiardo

però so come farlo

ci son cose di me di cui non parlo mai

perché l’amore è un inganno

e se lo scopro mi ammazzo

meglio restare calmo so chi è lei

lei è pericolosa

non si fa guardare

temo che qualcosa ci separerà

sarà il mio orgoglio o la tua paura

non sai se darti o darti alla fuga

ohoh ohoh oh oh cos’è di me che hai?

va sempre uguale io te lo ripeto

complesse paranoie e guai

io e te le stesse paranoie e guai

stupida che fai? non mi dici mai si

prima mi cacci e poi mi dici stai qui

cosa mi dai? ti odio quando ti fai film

solo per hobby o per avere un alibi

di chi è la colpa stavolta?

una rivolta nello stomaco a tratti ci soffoca

farfalle che non volano

vorrei e non posso mai

per te mi rompo il collo

mi tolgo una costola:

non basta.

non c’è niente di strano

se poi scappiamo via

perché l’amore è un inganno

e se lo scopro mi ammazzo

meglio restare calmo so chi è lei

lei è pericolosa

non si fa guardare

temo che qualcosa ci separerà

sarà il mio orgoglio o la tua paura

non sai se darti o darti alla fuga

ohoh ohoh oh oh cos’è di me che hai?

va sempre uguale io te lo ripeto

complesse paranoie e guai

io e te le stesse paranoie e guai

non c’è niente di strano

se poi scappiamo via

se andiamo nello spazio

tempo di una bugia.