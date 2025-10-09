9 Ottobre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
9 Ottobre 2025

Nava canta la difficoltà d’essere artista nel nuovo singolo “Poki”

Il brano, insieme alla traccia “Fire” con Loraine James, anticipa il primo album dell'artista, "Gabbeh", di prossima uscita

News di Fabio Gattone
Nava pubblica il nuovo singolo "Poki"
Condividi su:

Poki è il nuovo singolo della cantautrice e performer italo-iraniana Nava. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 10 ottobre 2025 per OYEZ!, anticipa l’uscita dell’album d’esordio Gabbeh.

La canzone, scritta insieme a Erio, nasce da una riflessione profonda sulla vita dell’artista e sulle sfide che accompagnano la creazione musicale. Il titolo Poki racchiude il cuore del brano. Esso prende vita da un gioco di parole in farsi: “bazi ba ki? Ba man?”, che significa “chi prendete in giro? Mi state prendendo in giro?”.

Nava pubblica il singolo "Poki"

Nel presentare il singolo, Nava sottolinea: “Essere un artista è molto difficile. A volte sembra che l’universo si stia prendendo gioco di te. Mi chiedo spesso cosa sarebbe stato di me se il destino non si fosse intrecciato con la musica. Per me la musica è magia misteriosa, una sirena che ti seduce con la sua bellezza ma che può anche trascinarti negli abissi”.

In Poki, Nava esplora questo rapporto complesso e magnetico con l’arte. Lo fa usando un simbolismo fortemente legato alle sue radici persiane. Tra i temi centrali c’è “Yalda”, la notte più lunga e buia dell’anno che segna il solstizio d’inverno. Si tratta di una celebrazione della vittoria della luce sull’oscurità. La canzone è così anche un inno alla speranza e alla resilienza. Nel singolo, così come nella sua musica in generale, l’artista rappresenta una dimensione profondamente evocativa, mescolando ricordi, tradizione e sperimentazione.

Poki è estratto dall’album d’esordio di Nava, la cui uscita è prevista per il 14 novembre 2025.

Nava pubblica il singolo "Poki"

Foto credits: Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 3

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 4

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 5

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 6

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 8

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
new-music-friday-radio-date-41-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Mayu Lucisano canta “Cheyenne” di Francesca Michielin alle audizioni di X Factor 2025; 19 anni, si commuove tra gli applausi del pubblico 10

X Factor 2025: la storia di Mayu Lucisano, la "Japoletana" che ha emozionato i giudici

Cerca su A.M.I.