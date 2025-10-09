Nava canta la difficoltà d’essere artista nel nuovo singolo “Poki”

Poki è il nuovo singolo della cantautrice e performer italo-iraniana Nava. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 10 ottobre 2025 per OYEZ!, anticipa l’uscita dell’album d’esordio Gabbeh.

La canzone, scritta insieme a Erio, nasce da una riflessione profonda sulla vita dell’artista e sulle sfide che accompagnano la creazione musicale. Il titolo Poki racchiude il cuore del brano. Esso prende vita da un gioco di parole in farsi: “bazi ba ki? Ba man?”, che significa “chi prendete in giro? Mi state prendendo in giro?”.

Nel presentare il singolo, Nava sottolinea: “Essere un artista è molto difficile. A volte sembra che l’universo si stia prendendo gioco di te. Mi chiedo spesso cosa sarebbe stato di me se il destino non si fosse intrecciato con la musica. Per me la musica è magia misteriosa, una sirena che ti seduce con la sua bellezza ma che può anche trascinarti negli abissi”.

In Poki, Nava esplora questo rapporto complesso e magnetico con l’arte. Lo fa usando un simbolismo fortemente legato alle sue radici persiane. Tra i temi centrali c’è “Yalda”, la notte più lunga e buia dell’anno che segna il solstizio d’inverno. Si tratta di una celebrazione della vittoria della luce sull’oscurità. La canzone è così anche un inno alla speranza e alla resilienza. Nel singolo, così come nella sua musica in generale, l’artista rappresenta una dimensione profondamente evocativa, mescolando ricordi, tradizione e sperimentazione.

Poki è estratto dall’album d’esordio di Nava, la cui uscita è prevista per il 14 novembre 2025.

Foto credits: Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski