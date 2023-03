Nava in “Ninfa aliena” racconta la città di Teheran vista da un’artista

Ninfa aliena è il nuovo singolo della cantautrice italo-persiana Nava, disponibile dal 3 marzo 2023 su tutte le principali piattaforme digitali per Oyez!. Il brano racconta una parte importante del vissuto dell’artista.

In Ninfa aliena, Nava pone al centro la quotidianità vissuta a Teheran. La cantautrice sceglie di parlare della sua città dal punto di vista di un’artista. Così, mette in luce aspetti meno conosciuti. Descrive uno spazio complesso, stratificato e multiforme, in cui esistono iniziative “sotterranee” che raccolgono le esperienze e gli incontri di subculture e comunità alternative.

Ninfa aliena, prodotta da Gadi Sasson, rappresenta la celebrazione di questa scena “nascosta”, fatta di occasioni di confronto e di scambio: feste, clubbing, concerti, slam poetry, esposizioni. Situazioni queste in cui è l’arte, con il suo potere trasformativo, ad essere il più potente strumento di speranza.

“In Iran il mondo sotterraneo, quello più underground, è lo spazio in cui ci sentiamo più liberi, una dimensione in cui l’oscurità diventa sicurezza, in cui possiamo trasformarci in ciò che desideriamo, spezzare le catene e cambiare pelle”, afferma Nava. “Questi incontri e confronti, nascosti, sono stati e ora lo sono più che mai, occasioni preziose per respirare e sperimentare insieme la libertà. La possibilità di metamorfosi è la costante che può dare davvero speranza e con Ninfa Aliena ho voluto portare uno sguardo alternativo sulla mia città”.

Il brano Ninfa aliena è il primo estratto dal nuovo Ep N130A di Nava, in uscita il 5 maggio 2023.

Conosciamo meglio Nava

Nata a Teheran e cresciuta a Milano, Nava è il progetto di Nava Golchini. Esordisce nel 2019 con Body, Ep di debutto del progetto nato come collaborazione con il produttore Francesco Fugazza (produttore, compositore), Marco Fugazza (batterista) ed Elia Pastori (batterista). Nel 2019 insieme partecipano al MI AMI Festival e nel giugno 2020 esce un secondo Ep, Sarabe, 4 tracce che esplorano i temi più oscuri della natura umana.

Nel 2021, Nava inizia il suo percorso da solista e pubblica il visual Ep Bloom. L’anno successivo escono i singoli Senti e GAZ, nonché l’ep NAFAS per Oyez! che segnano l’inizio di un nuovo percorso.

Nel 2023, Nava torna con il singolo Ninfa aliena e con il nuovo Ep N130A.