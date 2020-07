Nathan Francot: Flyboy è il nuovo singolo per l’estate 2020

E’ disponibile dal 23 giugno per NTHN Records il nuovo singolo di Nathan Francot Flyboy. Un brano dal sound catchy ed estivo con un testo fresco e giovanile.

Il giovane cantautore classe ’95 ha voluto regalare un brano denso di sensazioni contrastanti:

“Ho voluto creare una montagna russa per la struttura di Flyboy. Si parte con un inizio tranquillo, poi si entra in una parte rappata che porta ad un veloce momento di silenzio per poi arrivare ad un ritornello che esplode con tutta la sua energia”.

È così che Nathan Francot racconta la sua Flyboy, sottolineando la sua voglia di “dare un po’ di freschezza in un momento così grigio”.

Questo brano è anche uno specchio, in cui si riflettono la sensazione di vuoto che si prova nel momento in cui una bella storia d’amore finisce e quello stesso vuoto che, di fatto, è l’essenza stessa dell’artista.

Un vuoto che Nathan Francot vive sempre e che in questo brano lega ad una figura in particolare. Il tutto, lasciandosi trasportare da un po’ di spensieratezza. “Con l’estate ormai ad un passo – racconta Nathan Francot – volevo abbandonarmi ad un po’ di leggerezza non allontanandomi troppo da ciò che io sono realmente”.

ASCOLTA FLYBOY

CONOSCIAMO MEGLIO NATHAN FRANCOT

Nathan Francot, classe 1995, è nato a Varese e si avvicina alla musica all’età di cinque anni attraverso lo studio del pianoforte. Nel 2010, all’età di quindici anni, inizia a scrivere i suoi primi testi e pubblica le sue prime canzoni in inglese e dopo in italiano.

Il 16 Ottobre 2018 pubblica Ventitré, che oltre ad aver superato i 900.000 streams è entrata nella classifica Viral 50 Italia al secondo posto, il 15 Febbraio 2019 pubblica il suo secondo singolo Ci vuole coraggio che nel primo mese raggiunge e supera i 70.000 streams e ad oggi conta più di 400.000 streams. Il 16 Maggio 2019 pubblica il terzo singolo Stupido io.

Il 27 Agosto 2019 ha l’occasione di esibirsi per la prima volta live al Teatro La Versiliana durante la Lofter Date in apertura a Gazzelle. Il 16 Settembre 2019 pubblica il suo quarto singolo Stella Polare, che vede Adriano Occulto e Virgitsch come protagonisti del video.

Il 22 Novembre 2019 ritorna con il singolo Labbra Rosso Vino. Sai è la prima uscita del 2020 e insieme a FLYBOY, brano pubblicato il 23 Giugno, inaugura l’inizio di un nuovo progetto musicale: Nathan infatti sta lavorando alla realizzazione del suo primo album.

Tutte le release dell’artista sono a cura della NTHN Records, etichetta discografica dello stesso Nathan che conferma la sua voglia di restare indipendente nel proprio percorso musicale.