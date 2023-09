Napoleone torna con “Romantico Noir”, un funk blues nato da una delusione amorosa

Napoleone, “Romantico Noir”: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutti i digital store, “Romantico Noir” è il nuovo singolo di Napoleone, giovane autore, cantautore e produttore campano reduce da un’estate ricca di musica e di live in giro per l’Italia.

“ROMANTICO NOIR”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto dallo stesso Napoleone e prodotto da Giordano Colombo, “Romantico Noir” è un canto di delusione, un funk blues nato dalla più banale delle sofferenze d’amore.

Nella canzone si assiste così al capovolgimento della prospettiva dell’amante respinto, mettendone in risalto – in modo ironico – la ridicola follia, fino ad arrivare alla spettacolarizzazione del dolore.

“ROMANTICO NOIR”: TESTO DEL BRANO

Guaglio’ pecché? A chella nun t’ ‘a fire d’ ’a vedé

Lo so che ci dovrei parlare

Almeno prenderci un caffè

Ma nun ce ’a faccio propio e po’ si ‘a guardo ‘nfaccia m’arricordo sulo ‘o mmale ca me fa

Amico mio tu non stai bene

Devi pensare un poco a te

Je nun ‘o saccio chella femmena è ‘na croce ca me porto sempe ‘mpiett’ appriess’ a me

E Ce aggio perzo ‘o suonno

Ce aggio perzo ‘o tiempo

E ce aggio jettato puro ‘o sanghe a fuje appriess’ a chella

Femmena che faje?

Ma te pienze over’ ca nun trovo a n’ata

Femmena, ma tu che vuò?

Si comm’ ‘o diavulo

E Mo me staje portanno propio a zero

Guaglio’ pecché? A chella nun t’ ‘a fire d’ ’a vedé

Io t’aspetto ogni momento

Per uscire insieme a te

Ma po’ te si scetata tarde nu juorno senza dice niente

Nun te si fatta cchiù vedé

E Ce aggio perzo ‘o suonno

Ce aggio perzo ‘o tiempo

E ce aggio jettato puro ‘o sanghe a fuje appriess’ a chella

Femmena che faje?

Ma te pienze over’ ca nun trovo a n’ata

Femmena, ma tu che vuò?

Si comm’ ‘o diavulo

E Mo me staje portanno propio a zero

Guaglio’ pecché? A chella nun t’ ‘a fire d’ ’a vedé

Guaglio’ pecché? A chella nun t’ ‘a fire d’ ’a vedé

E Ce aggio perzo ‘o suonno

Ce aggio perzo ‘o tiempo

E ce aggio jettato puro ‘o sanghe e tu nun dice niente

E ce aggio perzo ‘o suonno

E ce aggio perzo ‘o tiempo

E ce aggio jettato puro ‘o sanghe a fuje appriess’ a chella

Femmena che faje?

Ma te pienze over’ ca nun trovo a n’ata

Femmena, ma tu che vuò?

Si comm’ ‘o diavulo

E Mo me staje portanno propio a zero

Guaglio’ pecché? A chella nun t’ ‘a fire d’ ’a vedé

Guaglio’ pecché? A chella nun t’ ‘a fire d’ ’a vedé

Napoleone, “Romantico Noir”

Già autore per Sony Music Publishing di numerosi brani per artisti affermati nel panorama musicale italiano (Michele Bravi, Gaia Gozzi, Chiara Galiazzo, Giorgieness, Valentina Parisse), nel 2020 Davide Napoleone, in arte Napoleone, decide di dare vita ad un suo progetto artistico con un sound fresco e internazionale, cercando di rievocare storie, luoghi e personaggi del passato attraverso le atmosfere della tradizione musicale campana.