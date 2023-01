Un amore non corrisposto e aspettative tradite in “Appuntamento al Lungomare”, nuovo singolo di Napoleone

Torna Napoleone, cantautore partenopeo, già autore di brani di successo per altri artisti italiani, con un nuovo singolo… Appuntamento al Lungomare.

Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 gennaio per INRI con distribuzione Virgin Music LAS, arriva dopo un anno di successi radiofonici, con Radio Deejay in testa, e live su importanti palchi italiani. Il pezzo è una nostalgica ballata funk scritta e prodotta ancora una volta con la complicità di Giordano Colombo.

Davide Napoleone – in arte Napoleone – è un autore, cantautore e produttore originario di Capaccio Paestum (SA) e trapiantato da vari anni a Torino.

Ha iniziato come autore per Sony Publishing Italy scrivendo brani per diversi artisti italiani. Tra ai brani co-firmati ci sono Solo per un po’ di Michele Bravi, Elefante dei Booda, Mi ricordo un po’ di me per Gaia, Ci siamo persi per Chiara Galiazzo e A testa alta, brano della colonna sonora della serie tv per ragazzi in onda su RaiGulp, Marta e Eva.

È autore e produttore di alcuni brani di Mostri, album di Giorgieness

Nel 2020, decide di dare vita a un suo progetto artistico. Il suo obiettivo? Cercare di rievocare con un sound internazionale storie, luoghi e personaggi del passato mantenendo le atmosfere della tradizione musicale campana.

I primi tre singoli pubblicati sono Amalfi, Porta pacienza e Povera femmina, tutti ispirati alla vita del cantautore amalfitano Vito Manzo, scomparso prematuramente nel 1957.

Nel 2021 fa il suo ingresso nel roster dell’etichetta Torinese INRI dove, grazie anche al direttore artistico Pierpaolo Peroni trova una nuova casa e un’ importante copertura radiofonica e televisiva. il 2023, oltre al ritorno con nuova musica, lo vedrà anche ospite del nuovo album di Guè, Madreperla, nel brano Capa tosta.

Il primo singolo del 2023 è Appuntamento al Lungomare altra canzone in cui protagonista assoluto sempre il Mare, metafora di un legame indissolubile con le proprie radici e autenticità, qui scenario di un amore non corrisposto, teatro all’aperto per una preghiera soul per incontri mancati e aspettative tradite. Un’amara malinconia per la nostalgia di qualcosa che sarebbe potuto essere ma è andato alla deriva, il rovescio della medaglia di quell’amore per la propria terra già cantato nelle parole solari di Anna è tornata e Lacrime a Mare.

L’Artwork della copertina del singolo è di Lorenzo Megni.

NAPOLEONE APPUNTAMENTO AL LUNGOMARE testo

Una notte di provincia

Una notte che comincia

E finisce insieme a te

Una notte di emozioni

Allo stereo le canzoni

Sembra come un film

Che si cchiu bella ngopp’ a sta terrazza

Nu’ voto p’a maronna che po’ c’accumpagna

Cosa mi hai portato a fare

Cosa mi hai portato a fare?

Dimmi cosa mi hai portato a fare

Sul lungomare?

M’arrevuoti o’core sul che ce penz’

E scus’ pe’ sta cunferenz’

Ma cosa mi hai portato a fare sul lungomare ?

Una notta di provincia

Una notte che ci assomiglia

Notte che non se ne va

Una notte che ci detesta

Notte di signore dietro alla finestra

Notte che finirà

Che si cchiu bella ngopp’ a sta terrazza

Nu’ voto p’a maronna che po’ c’accumpagna

Cosa mi hai portato a fareì

Cosa mi hai portato a fare?

Dimmi cosa mi hai portato a fare

Sul lungomare?

M’arrevuoti o’core sul che ce penz’

E scus’ pe’ sta cunferenz’

Ma cosa mi hai portato a fare sul lungomare ?

Ora che volevo dirti che ti amo

Che sto bene quando ci vediamo

M’arrevuoti o’core sul che ce penz’

E scus’ pe’ sta cunferenz’

Ora che volevo dirti che ti amo

Che sto bene quando ci vediamo

Che si cchiu bella ngopp’ a sta terrazza

Nu’ voto p’a maronna che po’ c’accumpagna

Cosa mi hai portato a fare

Cosa mi hai portato a fare?

Dimmi cosa mi hai portato a fare

Sul lungomare?

Cosa mi hai portato a fare

Cosa mi hai portato a fare?

Dimmi cosa mi hai portato a fare

Sul lungomare?

M’arrevuoti o’core sul che ce penz’

E scus’ pe’ sta cunferenz’

Ma cosa mi hai portato a fare sul lungomare ?

Foto: Giulia Bartolini