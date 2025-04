Napoleone e quella malinconia che sa di Napoli e Parigi in “Jolie”

Napoleone torna con un nuovo singolo dal significato profondo: Jolie. Fuori da venerdì 2 maggio per INRI Records e distribuito da ADA Music Italy. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico del cantautore e produttore campano, già autore per artisti come Michele Bravi, Gaia e Guè.

LA STORIA DI NAPOLEONE

Davide Napoleone, in arte Napoleone, è originario di Torre Annunziata (Napoli) ma vive a Torino. Autore e producer, ha firmato brani per Michele Bravi, Gaia, Chiara Galiazzo, Guè, Giorgieness, Valentina Parisse e Kaze. Dopo anni nella scrittura, nel 2020 dà vita al progetto solista Napoleone, con l’intento di raccontare storie e atmosfere legate al sud Italia, fondendo tradizione e modernità.

I suoi primi brani, tra cui Amalfi, Porta pacienza e Povera femmina, sono ispirati al cantautore amalfitano Vito Manzo. Da lì in poi il percorso si intensifica tra collaborazioni, produzioni, serie TV, remix e una lunga attività live che lo ha portato a farsi notare anche dalle radio nazionali.

Il 2023 e il 2024 lo vedono protagonista di un’evoluzione artistica costante, con singoli come Romantico Noir, Maletiempo feat. Yung Snapp e l’EP Va’ e torna. Oggi, con Jolie, Napoleone apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale, confermandosi una delle voci più interessanti della nuova scena italiana.

Il nuovo brano arriva dopo la rivisitazione, a fine 2024, del classico Voglia ‘e Turnà di Teresa De Sio, reinterpretato con l’autrice originale in una nuova versione disco-funky

Napoleone – Jolie: significato del brano

Con Jolie, Napoleone torna a raccontare una storia d’amore tra vicoli di Napoli e sogni proiettati verso la Francia. Una relazione intensa, malinconica, complicata, fatta di partenze improvvise, ritorni che non arrivano e messaggi mai letti.

Una canzone che alterna dolcezza e disincanto, tra suoni stratificati e una narrazione in bilico tra poesia e crudezza. Il brano si apre con versi in napoletano:

«Ma è semp’ a stessa storia Jolie,

me sent’ o fridd’ nguoll’ pur’ ij,

Je t’aime ma nunn’ stamm’ a Paris,

welcome to Napoli, si tutt’ a vita mia»

Un omaggio alla lingua delle emozioni e alla città che resta sempre presente, anche nei legami più lontani. Con il suo stile sempre più internazionale, Napoleone firma una ballata pop urbana che mescola malinconia e modernità, ricordando che certe storie, anche quando finiscono, continuano a viverci dentro.