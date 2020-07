Napo canta la nostalgia della normalità nel singolo “Movida”

A marzo 2020, Luca Napolitano ha lanciato il suo nuovo progetto discografico con lo pseudonimo Napo e con il brano Supereroe. Adesso, il cantante pubblica un altro singolo: si tratta di Movida, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 16 luglio 2020.

La canzone è un pezzo in stile pop, con l’ambizione di diventare un “tormentone” estivo. Le sue sonorità mettono voglia di ballare e lasciarsi andare. Movida esprime il desiderio di stare all’aperto e divertirsi. Queste caratteristiche la rendono adatta per la stagione estiva, in cui le persone si abbandonano alla brezza marina, alle luci delle piste da ballo e ai sapori esotici dei cocktail.

Il singolo contiene un messaggio di ritorno alla vita e alla normalità. Invita a godere di ogni istante, senza dare nulla per scontato dopo i durissimi mesi della pandemia. Napo descrive così Movida: “Il braccio dal finestrino, il profumo del sale sulla pelle, i piedi nella sabbia il sapore dell’estate che tanto ho desiderato e la nostalgia di ritornare alla normalità come fosse straordinaria, la sete di vita, la naturalezza delle piccole cose oggi diventa Movida, scambiarsi tra la gente guardarsi dritti negli occhi, la libertà di essere liberi, forti e consapevoli di godere finché c’è vita. La mia estate, la nostra Movida!“.

Il brano è scritto da Napo, Giuseppe Coccimiglio e Federica Camba. La produzione è dell’etichetta DA 10 Production, mentre la distribuzione è ad opera di Believe Digital.

Movida: ecco l’estate secondo Napo

La canzone è accompagnata da un videoclip con la regia di Mauro Russo. La clip, girata in Salento, è un inno alla spensieratezza tipicamente estiva e valorizza il ritmo travolgente del brano. Non potevano quindi mancare i balli in spiaggia e gli spostamenti su di un’auto cabrio col vento tra i capelli. La scelta di location suggestive mette in risalto le bellezze del territorio, con i loro colori e con le loro atmosfere uniche.

Napo – Movida – Video

