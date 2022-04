Torna il Nameless Festival, dopo due anni di stop forzato, con 4 giorni di musica e tanti ospiti...

È finalmente pronto alla ripartenza anche il Nameless Festival, appuntamento tra i più attesi del panorama musicale dance e hip hop. L’ottava edizione che si terrà dal 2 al 5 Giugno in una location esclusiva a La Poncia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), e avrà Radio m2o come radio sponsor ufficiale.

Tra gli ospiti che calcheranno il palco ci saranno artisti internazionali e non a partire da Afrojack, fino ad arrivare a Dj Snake, Lil Pump e Guè Pequeno. La Line-up in costante aggiornamento promette di essere eterogenea e di abbracciare più generi dall’hip-hop all’elettronica, dalla trap alla latin music.

Quattro giorni di musica che metteranno fine a una pausa durata due anni, in cui Nameless Festival, tra i leader della crescita 2021, secondo Statisa, ha cercato di far la propria parte per contrastare la crisi economica di cui il settore dell’intrattenimento è stato vittima.

nameless festival

A inaugurare i palchi del Festival, giovedì 2 Giugno, saranno:

Tiësto

Ernia

Joel Correy

Luchè

Noyz Narcos

Ralf

ANNA

Alex Neri

Habstrakt

J Lord

MARTEN HØRGER

Moksi

Night Skinny

Rhove

Will Sparks

EDMMARO

Fuera

Giancarlino

Gmnr

Luca Vera

Rasty Kilo

Reebs

Rico Mendossa

Rocket Pengwin

Rudeejay

Venerdì 3 Giugno si alterneranno invece :

Afrojack

Lil Pump

Dom Dolla

Geolier

James Hype

Morten

Paky

Purple Disco Machine

Tony Effe

Barry Can’t Swim

Hannah Wants

Lele Blade

Leon Faun

Mind Enterprises

Raffa FI

Robert Owens

Samurai Jay

TY1

Armonica

Astrality

Big Mama

Digital Astro

ELYX

Havoc & Lawn

Knowpmw

Nexstar

Sabato 4 giugno, ci saranno le esibizioni di:

Bbno$

Central Cee

Illenium

ACRAZE

Bresh

Imanbek

Kayzo

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Ben Kim

Emily Nash

Il Pagante

Merk & Kremont

MoBlack

Nello Taver

Roberto Surace

Digital Astro

Diss Gacha

Jamis

LRNZ

MAGNVM!

Mattei & Omich

Maza

Nerissima

Serpe

Nessuno

PRZI

Shorty

Tonyboy

TWOLATE

Domenica 5 Giugno, chiuderanno la rassegna:

Dj Snake

Guè

Ana Mena

Benny Benassi

Topic

Villabanks

Apashe

Bassel Darwish

Boro Boro

D.O.D

Etapp Kyle

b2b Daria Kolosova

Mambolosco

Rosa Chemical

Shouse

Slings

Thelonious B.

Tita Lau

Undercatt

Vettosi

Axell

Black Fancy

Epoque

Hawk

Pretty Pink

Il Nameless Festival che negli anni ha ospitato dj e producer di fama internazionale riparte con una veste del tutto rinnovata. Una location di 200.000 mq immersa nella natura incontaminata, che darà la possibilità di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso. Da sempre sensibili al tema della sostenibilità ambientale con lo slogan “New Leaf, New Life” l’obiettivo è quello di rendere l’evento completamente ad impatto zero.

I biglietti per l’edizione 2022 sono disponibili sul sito www.namelessmusicfestival.com e su ciaotickets.com.