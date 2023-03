Nameless Festival 2023 si aggiungono al cast: Salmo, Ernia, Geolier e molti altri ancora

Nameless Festival 2023 cast e biglietti.

Il Festival musicale, tra i più amati nel nostro paese, è pronto ad accogliere il mondo intero per la sua decima edizione che si svolgerà dal 2 al 4 giugno 2023 nei comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC).

Quest’anno, la line-up è più ricca che mai, con Salmo che si aggiunge agli headliner e una lunga lista di artisti pronti a salire sul palco.

Il Nameless Festival è ormai un evento di riferimento a livello internazionale, che offre non solo musica elettronica, ma anche tanti momenti unici da vivere in compagnia. Per la decima edizione, il festival ha stretto partnership con Radio m2o come radio ufficiale, ScuolaZoo come official media partner e belive come official hospitality partner.

Nameless Festival 2023 cast e biglietti

Nelle scorse settimane sono stati annunciati i primi nomi, grandi headliners del livello di Hardwell, Paul Kalkbrenner e Skrillex.

Ora al cast dell’edizione 2023 si aggiungono nuovi nomi molto diversi tra loro. Eccoli tutti in ordine alfabetico:

070 Shake

Automhate

Beatrice Quinta

Benny Benassi

Biscits

Capozzi

Chris Lake

Dom Dolla

Edmmaro

Ernia

Geolier

Giorgia Angiuli

Gladde Paling

Gordo

Hardwell

Hu

Hugel

Icy Subzero

Il Pagante

Kayzo

Kid Yugi

La Sad

Luca Agnelli

Malaa

Mara Sattei

Marauda

Mau P

Merk & Kremont

Mora

Myss Keta

Neima Ezza

Ofenbach

Oliver Heldens

Olly

Paul Kalkbrenner

Rovere

Salmo

Skrillex

Sonny Fodera

Tokischa

Vieze Asbak

Villabanks

I biglietti per il Nameless Festival 2023 sono già disponibili sul sito ufficiale del festival www.namelessfestival.it e su ciaotickets.com. Restiamo connessi per scoprire se altri nomi si aggiungeranno a questo cast già titanico.