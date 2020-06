Dopo l’ottimo riscontro del brano d’esordio Carillon realizzato in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, è uscito il nuovo singolo di Nahaze Wasted.

Il nuovo singolo Wasted (Elektra Records / Warner Music italia), prodotto da Quais, mostra una nuova sfaccettatura di una personalità artistica molto sfaccettata, in cui la principale caratteristica è il bilinguismo.

Nahaze canta e scrive in italiano e in inglese, abbattendo le barriere linguistiche e mescolando le due lingue fino a fonderle in un unico linguaggio universale.

Il brano è nato durante una lezione a scuola su Pascal. Una serie di riflessioni partite dalla quotidianità. Un racconto introspettivo in cui la giovane artista sente di sprecare il tempo in ogni cosa che fa, nonostante si impegni e cerchi di impiegarlo al meglio tutto sembra inutile, senza un fine.

Il titolo fa riferimento al doppio significato della parola waste che tradotta indica stare male, ma anche sprecare.

“Wasted è la concettualizzazione e l’osservazione del tempo che scandisce gli enigmi umani.Una corsa contro il tempo o il tempo che scorre. Prendere e perdere tempo, mentre si cerca di non sprecarlo. Tenere il tempo in due lingue diverse, senza inizio né fine.”

Queste le parole di Nahaze per descrivere Wasted, brano in cui si avverte un’atmosfera legata a Gloucester, cittadina dove l’artista trascorreva le sue estati con la nonna materna inglese Hazel.

NAHAZE WASTED – IL TESTO

I’m wasting my time, I’m feeling so high

My sorrow will shine

I’m wasting my time, I’m feeling so high

My sorrow will shine

Mi abbatto col tempo, mi batto col tempo

Va lento, poi corro, non sento

Mi perdo, non so dove sono

Parto, non torno, non chiedo perdono

Non guardo le spalle, non vedo il motivo

Ti guardo, sorrido, mi sfogo se grido

Ma non so il motivo

Non so concentrarmi, quindi non guardarmi

Non posso piegarmi, rischio di spezzarmi

Vedi solo problemi dentro la mia testa

So che non son veri, non mi interessa

What’s the point in feeling free?

Didn’t choose it to be me

Who should I get angry with?

Didn’t even choose to live

I’m wasting my time (Yeah), I’m wasting my time (Hey)

My sorrow will shine

I’m wasting my time (Yeah), I’m feeling so high (Hey)

I don’t wanna shine, because I’m too shy

I’m wasting my time, so why did you lie?

We’re wasting the time, I don’t wanna die

Ah, lei cambia vita, diversa

Fai cose sperando non resti la stessa

questa, si riduce a questo

Far tutto per noi un senso

Feeling so down but I can’t find a reason

Feeling so happy ’cause is my season

Lost so much people, they make me upset

Why can’t we trust anybody except

Who’s really close? Who really cares?

Yes, we were close but I don’t waste my time

but you pray if I die

I’m wasting my time ’cause I don’t wanna shine

I’m wasting my time, because I’m too shy

Wasting my time, so why did you lie?

I’m wasting the time, I don’t wanna die

I lost so much time, I don’t wanna die

What’s the point in feeling free?

Didn’t choose it to be me

Who should I get angry with?

Didn’t even choose to live

I’m wasting my time (Yeah), I’m wasting my time (Hey)

My sorrow will shine

I’m wasting my time (Yeah), I’m feeling so high (Hey)

I don’t wanna shine, because I’m too shy

I’m wasting my time, so why did you lie?

We’re wasting the time, I don’t wanna die

What’s the point in feeling free?

Didn’t choose it to be me

Who should I get angry with?

Didn’t even choose to live

I’m wasting my time, I’m wasting my time

I wasted my shine, I wasted my shine

‘Cause I’m too shy, I don’t wanna die