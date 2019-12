Nahaze: fuori “Carillon”, il singolo d’esordio con un ospite d’eccezione

E’ uscito Carillon (Elektra Records / Warner Music), il singolo che segna l’esordio della giovane Nahaze che per l’occasione collabora con Achille Lauro in un brano prodotto da Boss Doms.

Carillon è un brano dal mood sonoro completamente nuovo, un viaggio oltre ogni schema musicale. Una fusione musicale tra italiano e inglese che, interpretati da Nahaze, danno l’impressione di essere una lingua sola. Un’unicità musicale in cui la produzione di Boss Doms e la voce di Achille Lauro forniscono un ulteriore valore aggiunto.

Carillon è il primo singolo che esce in Italia per l’etichetta Elektra Records, storica label americana che ha scelto il sound ipnotico di Nahaze per fare il suo esordio nel nostro paese.

NAHAZE

Nathalie Hazel Intelligente è il vero nome di Nahaze, artista di origini inglesi nata e cresciuta in una famiglia in cui la musica non è mai mancata e che le ha permesso di vivere la sua passione.

Grazie alla perfetta conoscenza di inglese e italiano, scrive e compone nelle due lingue. Un mix perfetto che è il marchio di fabbrica di un’artista che ha tutti i presupposti per far parlare di sé anche in futuro e che sta aprendo la strada verso un genere musicale contaminato che promette di essere autentico e singolare.

