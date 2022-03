“Mille stelle” è il brano di Nada inserito nella serie tv “Noi”. Un piccolo, e sublime, gioiello (TESTO e AUDIO)

Nada Mille stelle testo e significato del brano portante della colonna sonora della serie Noi, remake della serie cult americana This is us.

Il connubio tra la voce e la musica di Nada e il mondo della cinematografia sembra funzionare. Ricordiamo per esempio il brano Senza un perché che, diverso tempo dopo l’uscita (ben 12 anni), venne inserito nella serie Sky Young Pope è arrivò fino ai vertici della classifica.

Questa volta tocca a Millestellle, un brano inedito.

Nada Mille stelle significato

Mille stelle è stata scritta da Andrea Farri e Nada ed è interpretata dalla stessa Nada. Il brano fa parte della colonna sonora di Noi, la serie coprodotta da Cattleya e Rai Fiction, attualmente in onda su Rai1.

Noi, come dicevamo in apertura, è la versione itaiana della celebre serie americana This is us; il racconto di una famiglia e, allo stesso tempo, di un Paese, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo, e come gli affetti e le relazioni che costruiamo possano superare il tempo, le distanze e perfino la morte.

Ed è per questo che il brano di Nada inserito nella serie non può che parlare d’amore e della ricerca… “Dove sei, dove sei…” ripete la cantautrice nel brano. Mille stelle è stata definita “una canzone stupenda, dolce, profonda, aperta e alta.”

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali Italia.

Nada Mille stelle testo e audio

Io sono qui da miliardi di anni

Sono qui

E sono solo due giorni

Che ci penso

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Dove sei, dove sei

Dove sei

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Cosa sei, cosa sei

Cosa sei

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Io che sono terra, ti amo come una donna

Ti amo come un uomo

Tutto il male che taglio, tutto il bene che voglio

Mille stelle vengono giù

Mille stеlle vengono giù

Dove sеi, dove sei

Dove sei

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Cosa sei, cosa sei

Attraverso la mia vita

Attraverso la mia vita

Il mondo è solo un’idea (Il mondo è solo un’idea)

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na, na-na

Na, na-na, na-na