X Factor e Mac Cosmetics hanno deciso di creare uno speciale appuntamento che ha preso il via il 16 giugno. Il format di Myss Keta #portaveneziarules sarà in onda fino a metà luglio e spiegherà i segreti per diventare una ragazza di Porta Venezia.

In questo periodo spopola la didattica a distanza. Ma qual è l’unico evento formativo via web che vale veramente la pena di seguire? La risposta è semplice quanto stravagante.

In cattedra sale Myss Keta e tutti i martedì e venerdì dal 16 giugno al 10 luglio a mezzogiorno darà tutti i consigli pratici e necessari per affrontare… Porta Venezia!

Il format di Myss Keta #portaveneziarules sarà on line sui canali ufficiali Instagram, Tik Tok e YouTube di X Factor.

“Immergetevi nell’olimpo di Porta Venezia con #portaveneziarules, il nuovo format in cui vi spiegherò le regole per diventare una perfetta ragazza di Porta Venezia e in cui vi metterò alla prova con delle sfide pazzesche che tireranno fuori il meglio di voi. Glam a non finire, rivelazioni mozzafiato e favolosi ospiti direttamente dal video ‘Le Ragazze di Porta Venezia – The Manifesto’. Siete pronti? Ci si vede a #portaveneziarules!”

MYSS KETA #PORTAVENEZIARULES

Myss Keta sarà circondata dai prodotti Mac Cosmetics e da un salotto che ha il sapore di un boudoir, aiuterà gli spettatori a mettere in luce il lato migliore, celebrando i valori della diversità e della libera espressione di sé stessi.

Alla fine di ogni puntata poi, verrà lanciata una challenge sul tema affrontato nella lezione a cui i fan potranno partecipare attraverso le IG Stories o i video su Tik Tok.

MAC Cosmetics, che ha organizzato il webinair, è l’Official Make-up Partner di X Factor. Il talent nei giorni scorsi ha scelto i giudici dell’edizione 2020 (ne abbiamo parlato Qui).