Musicultura 2025: Svelati i 16 finalisti del concorso e gli ospiti

Musicultura 2025 si avvia alla fase finale, svelati i nomi dei 16 finalisti della XXXVI edizione.

Il celebre concorso dedicato alla canzone popolare e d’autore italiana torna anche quest’anno con una rosa di giovani talenti provenienti da tutta Italia, pronti a raccontare la loro visione musicale tra ricerca, autenticità e contaminazioni sonore.

Musicultura 2025: ecco chi sono i 16 finalisti

Dopo un’attenta selezione tra 2.352 canzoni inviate da 1.176 artisti, e 10 giorni di Audizioni Live seguiti da oltre 2 milioni di visualizzazioni sui social e 4mila spettatori in presenza, ecco la lista ufficiale dei 16 finalisti, tutti autori o autrici dei propri brani:

Alessandra Nazzaro (Napoli) – Ouverture

(Napoli) – Ouverture Belly Button e il Coro Onda (Roma) – Credo

(Roma) – Credo Distemah (Biella) – Apatia

(Biella) – Apatia Elena Mil (Milano) – La ballata dell’inferno

(Milano) – La ballata dell’inferno Frammenti (Treviso) – La pace

(Treviso) – La pace Ibisco (Bologna) – Languore

(Bologna) – Languore Kyoto (Bari) – Frontiera

(Bari) – Frontiera ME, JULY (Benevento) – Mundi

(Benevento) – Mundi Moonari (Roma) – Funamboli

(Roma) – Funamboli Abat-jour (Rieti) – Oblio

(Rieti) – Oblio Nakhash (Asti) – Gonna

(Asti) – Gonna NILO (Sassari) – Tutti-Nessuno

(Sassari) – Tutti-Nessuno Silvia Lovicario (Nuoro) – Notte

(Nuoro) – Notte Simona Boo e Bimbi di Fumo (Napoli) – Simun

(Napoli) – Simun sonoalaska (Roma) – Bimba pazza

(Roma) – Bimba pazza ULULA (Verona) – Pelle di lupo

Le serate a Recanati e gli ospiti speciali

I finalisti saranno presentati al pubblico in due concerti che si terranno il 24 e il 25 aprile al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Gli eventi saranno trasmessi in videostreaming sui social e in diretta su Rai Radio 1, emittente ufficiale del festival. A condurre: John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Entrambe le serate vedranno protagonisti due ospiti d’eccezione: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte.

Il commento del direttore Ezio Nannipieri

“Parliamo di canzoni diversissime l’una dall’altra, nelle tematiche, nel carattere musicale, nell’approccio interpretativo. Significa che esiste una generazione di giovani artisti immune dal male che rischia di ridurre la canzone italiana ad una sola minestra. Musicultura è onorata e orgogliosa di sentirsi al servizio di questo modo di concepire e di vivere le canzoni.”

Se volete conoscere nel dettaglio la scaletta delle due serate del 24 e 25 aprile cliccate in basso su continua.