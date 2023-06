Musicultura 2023: scopriamo gli 8 finalisti e gli ospiti delle due serate evento da Paola Turci ad Ermal Meta

Musicultura 2023. È arrivato il momento del grande finale per la manifestazione musicale. Questa sera, 23 giugno, e domani, 24 giugno, andranno in scena gli ultimi due appuntamenti e, come accaduto già negli scorsi anni, potrebbe assistere a tutte le esibizioni anche da casa collegandovi alla pagina Facebook di All Music Italia qui.

Il palcoscenico di Musicultura ospiterà nella serata di apertura le esibizioni di Fabio Concato, Santi Francesi, già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021, Paola Turci, Rachele Andrioli & Coro e Chiara Francini.

Tra gli ospiti della serata finale di sabato 24 giugno, saliranno sul palcoscenico del Festival Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardust ed Ermal Meta, che per l’occasione dedicherà un omaggio a Franco Califano. Sono attesi alla finale altri artisti a sorpresa.

A condurre le serate Flavio Insinnia e Carolina Di Domenico. La direzione artistica è di Enzo Nannipieri.

FLAVIO INSINNIA

“Stiamo per iniziare la grande festa di Musicultura all’insegna della nuova canzone popolare e d’autore qui allo Sferisterio. Io e Carolina faremo il tifo per i nostri giovani vincitori, che in ogni caso hanno già raggiunto un grande successo per il fatto di potersi esibire, alla loro età, in questa magica cornice”.

CAROLINA DI DOMENICO

“L’atmosfera che si respira qui al Festival è incredibile, c’è musica in ogni angolo della città, l’importante palcoscenico di Musicultura è una vera e propria celebrazione dell’arte della musica e della canzone”

MUSICULTURA 2023 vincitori e premi

Questi i nomi degli otto vincitori di Musicultura con accanto i titoli dei rispettivi brani e le città di origine in gara nella finalissima della due giorni maceratese:

AMarti, Pietra (Ferrara);

Ilaria Argiolas, Vorrei** guaritte io (Roma)

cecilia, Lacrime di piombo da tenere con le mani (Pisa)

Lamante, L’ultimo piano (Schio, VI)

Simone Matteuzzi, Ipersensibile (Milano)

Santamarea, Santamarea (Palermo)

Cristiana Verardo, Ho finito le canzoni (Lecce)

Zic, Futuro stupendo (Firenze)

Tutti autori dei brani che interpretano, gli artisti accedono alle serate finali del concorso al termine di una lunga selezione che ha coinvolto 1.126 artisti e 2.252 canzoni.

Oltre al titolo di Vincitore Assoluto e il Premio finale di 20 mila euro gli otto giovani vincitori di Musicultura si contenderanno il Premio miglior progetto discografico PMI Produttori Musicali Indipendenti, il Premio Unimarche per il miglior testo, il significativo sostegno per l’effettuazione di un tour di otto date, grazie a NuovoImaie e l’ambita Targa della Critica intitolata a Piero Cesanelli, l’ideatore di Musicultura e suo direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019.

Le serate finali di Musicultura si potranno vedere su Rai 2 nella trasmissione televisiva firmata dalla regia di Duccio Forzano che verrà anche diffusa nei cinque continenti da Rai Italia.

Gli aggiornamenti sul cast di Musicultura 2023 e il programma completo della Controra sono reperibili su **www.musicultura.it

I biglietti per le serate finali del 23 e 24 giugno sono disponibili sul circuito Vivaticket.